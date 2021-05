Geschichte von Epidemien in Oranienburg und Umgebung: Ein Friedhof für die Cholera-Toten

Oranienburg

Die Berichte über die Epidemien in Oranienburg und Umgebung im 19. Jahrhundert haben ein lebhaftes Interesse gefunden. Die Heimatforscher Gerd Karus aus Oranienburg und Rolf Tschammer aus Malz haben unter anderem zahlreiche Literaturhinweise und Text- sowie Bildmaterial zum Thema Cholera zur Verfügung gestellt.

Nach einem Bericht der während der Epidemie 1831 wöchentlich drei mal erscheinenden „Berliner Cholera-Zeitung“ kam der Schiffer Reinicke Ende August 1831 mit seinem Kahn, nachdem er bei Martinike (Martinikenfelde, im heutigen Charlottenburg, im Umfeld der Kaiserin-Auguste-Allee mehrere Tage in Kontumaz (Quarantäne) gelegen hatte und „gründlich“ desinfiziert worden war, nach Oranienburg. Die Schiffsknechte waren gesund, er litt allerdings an Durchfall, wurde aber nach ärztlicher Hilfe und Pflege durch seine Ehefrau auch wieder gesund. Nach dem Sterberegister der evangelischen Kirchengemeinde in Oranienburg verstarb die 39-jährige Frau des Schiffers am 6. September 1831 an Cholera, der erste Cholerasterbefall in Oranienburg.

Eine weitere Meldung aus der „Berliner Cholera-Zeitung“ betrifft den Schiffer eines Heringskahnes aus Stettin, dessen Choleratod am 8. September 1831, auch im Oranienburger Kirchenbuch dokumentiert ist – hier ist der Herkunftsort „Swinemünde“ verzeichnet.

„Es hatte derselbe zehn Tage lang vorschriftsmäßig bei Malz in Kontumaz gelegen – vor seiner Entlassung durchgeräuchert und seine Kajüte gereinigt – und dennoch erkrankte und starb derselbe an der Cholera beim Eintreffen in Oranienburg“ am 8. September 1831.

Auch die Kirchenbücher schweigen sich aus

Der ehemalige Lehrer und Heimatforscher von Malz Willi Hintze schildert in seinem Bericht über den „Cholerafriedhof in der Freienhagener Forst“ die Situation wie folgt: „Dass sich auch in der Freienhagener Forst unweit des Dorfes Malz ein Cholerafriedhof befindet, dürfte nur wenigen bekannt sein. Ältere Einwohner der Gemeinde wissen nichts Sicheres über die Umstände, die zur Errichtung eines Friedhofes führten. Auch die Kirchenbücher schweigen sich aus.

Es ist Tatsache, dass sich in der Freienhagener Forst ein behelfsmäßig angelegter Begräbnisplatz, im Volksmund „Der Cholerafriedhof“ genannt, befindet. Nach den Vertiefungen zu urteilen, die sich auf der Westseite befinden, liegen hier sechs Tote begraben. Die zweite Gräberreihe ist an der Südseite durch eine Vertiefung deutlich erkennbar. Vermutlich hat man von einer Aufschüttung der Grabhügel Abstand genommen. Die Frage nach Namen und Herkunft der Toten kann heute nicht mehr beantwortet werden. Es geht das Gerücht um, dass hier fremde Schiffer, die in der Nähe von Malz an der Cholera starben, begraben worden sind. Es wird noch berichtet, dass nördlich von Malz ein mit Wolle beladener Kahn gelegen hat, dessen Besatzung choleraverdächtig war. Die betreffenden Leute durften das Fahrzeug nicht verlassen. Mittels langer Stangen wurden ihnen die benötigten Nahrungsmittel gereicht, für die sie das Geld in einen zur Hälfte mit Essig gefüllten Topf werfen mussten. 1832 entstand der Cholerafriedhof.“

Granitsteine an den vier Eckpunkten eingegraben

Im Jahre 2006 wurde durch Mitglieder des Malz-Friedrichsthaler Geschichtskreises eine Skizze des Friedhofs angefertigt, etwa 2013 dann an den vier Eckpunkten Granitsteine ( 25 mal 15 mal 60 Zentimeter eingegraben. Gerd Karus und Rolf Tschammer haben am 26. Februar dieses Jahres die von Moos überwucherten Steine freigelegt, sie ragen jetzt etwa zehn bis 15 Zentimeter über den Erdboden hinaus. Die Steine sowie ihre Stellung zueinander wurden fotografisch dokumentiert. Die weiß gestrichelten Linien (kl. Foto) zeigen die ungefähre Begrenzung des Friedhofs.

Heimatforscher Willi Hintze beschreibt die Cholerasituation in Malz abweichend von der „amtlichen“ Darstellung in der zitierten „Berliner Cholera-Zeitung“. Es ist eher davon auszugehen, dass es sich, allein durch Ausdruck- und Wortwahl, „Dauer der Quarantäne 10 Tage“, „vorschriftsmäßig“, „Entlassen“ in Malz um eine planmäßig eingerichtete Quarantänestation handelte. Es ist sogar möglich, dass der Oranienburger Magistrat choleraverdächtige Schiffe vor dem Anlegen in der Stadt erst nach Malz „beorderte“.

„Fliehe bald, fliehe weit, komm spät zurück“

Auf Hinweise zum damaligen Verhalten der Menschen, sich in einer Pandemie zu schützen, und wenn irgendwie möglich sich den verseuchten heimatlichen Örtlichkeiten zu entziehen, soll es hier nochmals gehen.

Bereits im Mittelalter galt in Seuchenzeiten „Fliehe bald, fliehe weit, komm spät zurück – das sind drei Kräuter in der Not!“ Flucht war das einzig wirksame Mittel sich zu schützen!

Leichter hatten es in allen Zeiten Reiche, der Pest und Cholera zu entfliehen. Sie hatten dafür Geld, die notwendigen Hilfskräfte und Transportmittel. Die ärmere Bevölkerung, war oft viel stärker an ihr Dorf gebunden, besonders auch, wenn ihre Gemeinden durch Quarantänemaßnahmen isoliert und nicht flüchten konnte.

„1562 starb es gewaltig zu Nürnberg, es flohen die reichen Leut all aus der Stadt, darinnen stürben 10 345 Menschen“. Bei der Pest verließen die Mitglieder des Stadtrats mit ihren Familien die Stadt und zogen nach Nördlingen und erst nach einem halben Jahr zurück. Auch in München ließen viele Ratsherren ihre Stadt im Stich.

Fast alle Mitglieder des Rates flohen

Der Bernauer Stadtchronist A. Wernicke (Zitiert in „Unsere Heimat“ Ausgabe 27.9.1925) beschreibt „ein sehr böses Kapitel von Pflichtvergessenheit der Stadtbehörden“. „Als im Jahre 1626 hierselbst die Pest ausbrach, flohen außer anderen bemittelten Leuten fast alle Mitglieder des Rates und ließen die Stadt in größter Unordnung“. In einem Brief an den Kurfürsten beschwerten sich die Bürger über den Wegzug von Bürgermeister und Ratsleuten.

„Dadurch gnädigster Kurfürst und Herr ist es nun soweit gekommen, daß sich „die Inficirten“ (von der Pest angesteckten Leute) nicht mehr zwingen lassen wollen, den Vorschriften nachzukommen. Sie stecken also einen nach dem anderen an. Und das ist in letzter Zeit so eingerissen, daß wir gemeinen Leute kein Mittel wissen, dem zusteuern. Es ist zum Erbarmen, daß bei dieser Unordnung und der ungesunden Luft so viele Menschen elendiglich von der Pest hingerissen werden. Es sind ferner fast alle Bäcker fortgezogen, daß kein Brot und keine Semmeln zu haben sind. Daher hören wir alle Morgen der Armen Geheul und Geschrei von neuem. Ja, wir fürchten Aufstand, Aufruhr, Räuberei. Etliche Häuser sind bereits schon erbrochen worden. Auch der Apotheker und der Balbier, die noch da sind, wollen sich ohne besondere Bestallung zu keiner Hilfeleistung verstehen“.

Eine riesige Fluchtbewegung ereignete sich während der Cholerakatastrophe 1892 in Hamburg, Zehntausende Hamburger verließen ihre Stadt, entsprechende Verkehrsmöglichkeiten waren vorhanden. Die Hamburger Flüchtlinge erlebten bei den Bürgern ihrer Fluchtorte meist höchsten Widerwillen, im ganzen Lande verbreiteten sie Angst und Schrecken. Eine Berliner Gefängnisleitung weigerte sich, einen aus Hamburg stammenden Verbrecher zu inhaftieren!

Von Siegfried Herfert