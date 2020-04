Oberhavel

Autofahrer aufgepasst! Der Radarmesswagen der Polizei in Oberhavel steht am Dienstag unter anderem auch auf der A 24 zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Fehrbellin. Autofahrer sollten also umsichtig fahren und den Fuß vom Gas nehmen, um der Radarfalle zu entgehen.

Von MAZonline