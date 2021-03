Oberhavel

Auch am Freitag stellen Oberhaveler Polizisten wieder ihre Geschwindigkeitsmessgeräte in der Region auf. Unter anderem postieren die Beamten einen Blitzer an der A 10. So werden Verkehrsteilnehmer zwischen dem Dreieck Havelland und dem Kreuz Oranienburg mit plötzlicher Erleuchtung rechnen müssen.

Von MAZonline