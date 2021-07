Oberhavel

Polizisten blitzen am Montag wieder an den Straßen im Landkreis Oberhavel. Sie positionieren ihr Geschwindigkeitsmessgerät aber diesmal nicht wie in den meisten Fällen an der A 10 oder der A 24, sondern sind diesmal unter anderem an der L 21 zwischen Liebenwalde und der Havelstadt Zehdenick anzutreffen.

Von MAZonline