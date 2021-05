Oberhavel

Die Polizei in Oberhavel blitzt auch am Wochenende wieder auf den Straßen der Region. Das Geschwindigkeitsmessgerät steht am Sonnabend und Sonntag unter anderem an derA 10 zwischen Dreieck Pankow und Kreuz Oranienburg. Wer nicht aufpasst, bekommt schon bald Post von der Bußgeldstelle in Gransee.

Von MAZonline