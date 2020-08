Gespenstisches Gebilde in Schmachtenhagen

Schmachtenhagen

In den letzten Tagen blieb nicht nur MAZ-Fotograf Robert Roeske am Schmachtenhagener Netto-Markt in der Oranienburger Chaussee stehen, auch zahlreiche Anwohner wurden bereits auf das seltsame, fast gespenstisch anmutende Gebilde an der Zufahrt zum Parkplatz aufmerksam. Mehrere Zentimeter hoch und noch um einiges breiter wurden das Werbeschild sowie das darunter liegende Grün von einem dichten, kokonartigen Material umhüllt. Da es bis Halloween noch einige Zeit hin ist und damit eine verfrühte Dekoration ausgeschlossen werden kann, diskutierte auch die MAZ-Redaktion über mögliche Ursachen für dieses schaurig-schöne Schauspiel direkt an der Straße. Möglicherweise haben ja Gespinstraupen hier ihren Anteil daran? Wissen Sie, liebe Leser, es genau? Dann freuen wir uns über eine E-Mail an oranienburg@maz-online.de.

Von Stefanie Fechner