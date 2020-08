Gespinstmotten: Spuk am Schmachtenhagener Netto-Parkplatz vorbei

Imposant sah es aus, gefährlich war es laut Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel für Menschen jedoch nicht: Ein riesiges spinnenwebenähnliches Gebilde überzog in den letzten Tagen das Gebüsch am Parkplatz des Netto-Supermarktes in Schmachtenhagen. Am Mittwochmorgen war dann von dem Spuk nichts mehr zu sehen.