Oranienburg

Während einer Streifenfahrt fiel am Montag zur Mittagszeit Polizeibeamten in der Oranienburger Chausseestraße ein 30-jähriger Radfahrer auf, der neben seinem Fahrrad ein weiteres Rad am Lenker mit sich führte. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten ihn.

Dabei stellten sie fest, dass auf einem der Räder die äußeren Merkmale zum Fahrradhersteller entfernt worden waren. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab zudem, dass das Fahrrad in Fahndung steht und vor etwa zwei Jahren in Oranienburg gestohlen worden war.

Der Radfahrer erklärte den Polizeibeamten auf Nachfrage, dass er das Rad vor etwa zwei Jahren einer ihm bekannten Person für 70 Euro abgekauft habe. Die Polizisten stellten das Rad sicher und nahmen gegen den 30-jährigen Radfahrer eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei auf.

Von MAZonline