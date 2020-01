Oranienburg

In einem Oranienburger Autohaus wurde am Dienstag (14. Januuar) ein Pkw Daimler vorgestellt. Dieser sollte dort repariert werden. Einem aufmerksamen Mitarbeiter fielen beim Abgleich der Identifikationsnnummer des Fahrzeugs Unregelmäßigkeiten auf. So passte die Nummer am Fahrzeug nicht zu der im Fahrzeugschein angegebenen.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel stellten fest, dass der Wagen in der Polizeiinspektion Heidekreis ( Niedersachsen) als gestohlen gemeldet ist. Wie der Wagen nach Oranienburg kam ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline