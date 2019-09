Oberhavel

Letztmalig in dieser Saison war in der vergangenen Woche wieder ein Team des Gesundheitsamtes Oberhavel im Landkreis unterwegs, um die Badegewässer zu überprüfen. Die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen ergaben keinen Grund zu Beanstandungen.

Die Wassertemperaturen in den Badeseen lagen zwischen 19,9 Grad Celsius (Briese in Birkenwerder) und 24,5 Grad Celsius (Niederneuendorfer See in Hennigsdorf). Damit waren die Gewässer wärmer als im Vorjahreszeitraum.

Geringste Sichttiefen im Kleinen und Großen Wentowsee

Die geringsten Sichttiefen mit 20 Zentimetern wurden im Großen Wentowsee in Marienthal und mit 30 Zentimetern im Kleinen Wentowsee in Seilershof ermittelt.

Badegäste sollten weiter auf mögliche Algenbelastungen in Seen und Flüssen achten. Als Faustregel für Badende gilt, dass man im knietiefen Wasser die Füße noch sehen sollte. Bei dichten Algenanschwemmungen sollte auf das Baden besser verzichtet werden.

Von MAZonline