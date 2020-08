Gesundheitsministerin besucht Oberhavel

Oberhavel

Ursula Nonnemacher, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, besuchte am Freitag in Begleitung von Landrat Ludger Weskamp verschiedene Einrichtungen im Landkreis Oberhavel.

Unter anderem besichtigte Nonnemacher die Oberhavel Klinik in Hennigsdorf, die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Borgsdorf und das Gesundheitsamt in Oranienburg. Dort sprach sie den Mitarbeitenden, die in den vergangenen Monaten enorm viel geleistet haben, ihren ausdrücklichen Dank aus: „Wir wissen, was wir an unserem öffentlichen Gesundheitswesen haben“, sagte Nonnemacher.

Anzeige

Das unterstrich auch Landrat Ludger Weskamp: „In der Pandemiezeit haben die Mitarbeitenden der gesamten Kreisverwaltung sehr gut zusammengearbeitet und sich dezernatsübergreifend gegenseitig unterstützt. Daher gilt ihnen mein tief empfundener Dank. Sie alle haben dazu beigetragen, dass der Landkreis Oberhavel bislang vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen ist.“

Von MAZonline