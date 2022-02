Getötete Bianca S. aus Oranienburg: Das Urteil gegen Kurt L. ist gefallen

Oranienburg/Neuruppin

Im Prozess um den Mord an der 26-jährigen Bianca S. aus Oranienburg hat die große Strafkammer des Neuruppiner Landgerichts am sechsten Verhandlungstag ein Urteil gefällt. Der vorsitzende Richter Udo Lechtermann verkündet am Dienstag um 15.45 Uhr das Urteil gegen den Angeklagten Kurt L., Ex-Freund des späteren Opfers: Der 29-Jährige muss wegen Totschlags für zwölf Jahre und sechs Monate Jahre in Haft. Dem Urteil waren fünf Prozesstage vorausgegangen, in denen zahlreiche Zeugen gehört und Gutachten verlesen wurden.

Staatsanwalt Marc Reinhard plädiert auf Mord

Alle Ergebnisse fasst Staatsanwalt Marc Reinhardt am Dienstag noch einmal in deinem Plädoyer zusammen, nachdem der Richter die Beweisaufnahme geschlossen hatte. Aus seiner Sicht und der Sicht der Staatsanwaltschaft steht fest, dass Kurt L. seine Ex-Freundin am Nachmittag des 15. Juli des vergangenen Jahres in den Funkbunker „Karo Ass“ lockte. „Wie dieses Treffen zustande gekommen ist, ist nicht mehr nachvollziehbar.“

Vier Bauarbeiter fanden Biancas Leiche im Funkbunker „Karo Ass“. Quelle: Robert Roeske

Fest steht für den Staatsanwalt allerdings, dass die beiden einvernehmlich in den Bunker kletterten, dort gemeinsam Getränke konsumierten und Zigaretten rauchten. Die DNA der beiden wird ein kriminalistisches Gutachten später an den Zigarettenkippen nachweisen.

Kurt L.s Alibi wird vom Staatsanwalt in der Luft zerrissen

Im weiteren Verlauf habe sich Bianca entweder selbst entkleidet, möglich sei aber auch, dass dies durch den Angeklagten geschehen sei. „Eine Anbahnung eines sexuellen Kontaktes lässt sich aber nur vermuten.“ Diese Gelegenheit habe Kurt L. nach Ansicht der Staatsanwaltschaft genutzt, um Bianca mit sieben Stichen in Hals und Rücken zu töten.

Drei davon seien todesursächlich gewesen, fasst Reinhardt die Erkenntnisse des rechtsmedizinischen Gutachtens zusammen. Die Reihenfolge der Stiche sei nicht nachvollziehbar, ebenso wenig, ob der erste Stich nicht doch möglicherweise von vorn geführt wurde, während sich Bianca S. und Kurt L. im Bunker gegenüberstanden.

Im Anschluss daran erläutert der Staatsanwalt die von Streit geprägte On-off- Beziehung des ehemaligen Paares. Immer wieder weist er auf Differenzen zwischen den Aussagen des Angeklagten in seiner achtstündigen polizeilichen Vernehmung und seinen späteren Einlassungen hin, etwa gegenüber dem forensischen Psychiater Hans-Ludwig Kröber.

Familie und Freunde haben Kerzen und Blumen am Eingang des Bunkers abgelegt. Quelle: Robert Roeske

Auch das Alibi von Kurt L. widerlegt Reinhardt. So will der Angeklagte am Morgen des Tattages in der Oranienburger Sparkasse Geld eingezahlt haben, doch weder die Kontobewegungen noch Videoaufnahmen aus der Filiale bestätigen dies. Zum Zeitpunkt des Todes von Bianca will sich der 29-Jährige an einem Restaurant am Boddensee in Birkenwerder aufgehalten haben. „Aber auch dort sind Sie nicht auf den Videoaufzeichnungen zu sehen, obwohl Sie daran hätten vorbei kommen müssen“, wendet sich der Staatsanwalt an Kurt L.. „Sie haben versucht, ein Alibi zu konstruieren, das sich aber nicht belegen lässt.“

DNA von Bianca S. im Holster des Stechbeitels

Auch die Aussage des Angeklagten, er wäre vor Bianca S. in den Bunker geflüchtet und habe sich dort vor ihr verstecken wollen, hält Reinhardt für unglaubwürdig – ebenso wie die Amnesie, aufgrund derer Kurt L. keinerlei Erinnerung an die eigentliche Tat haben will. „Ich bin davon überzeugt, dass Sie Bianca S. am 15. Juli getötet haben.“ Vor allem die fehlende Konstanz in den Aussagen des 29-Jährigen sei ein Warnsignal dafür, „dass der Angeklagte nicht die Wahrheit sagt.“

Im weiteren Verlauf kommt der Staatsanwalt noch auf die Sachbeweise zu sprechen: So wurde etwa unter den Fingernägeln des späteren Opfers, an ihrer linken Hand und an ihrem Rücken DNA von Kurt L. gefunden. Auch die mögliche Tatwaffe, ein einseitig geschliffener Stechbeitel, wurde von der Spurensicherung untersucht: An der Klinge selbst habe sich keine DNA der 26-Jährigen befunden, dafür aber im Holster des Stechbeitels. „Die Gesamtschau der Indizien spricht für eine Täterschaft.“

Die Polizei suchte auch im nahegelegenen Oder-Havel-Kanal nach Spuren und Beweismitteln. Quelle: Enrico Kugler

Das Verhalten des Oranienburgers nach der Tat kommt ebenfalls noch mal zur Sprache. So war Kurt L. offenbar am 18. Juli, drei Tage nach dem Tod seiner Ex-Freundin, erneut am Funkbunker „Karo Ass“: Sein Handy hatte sich für einige Minuten in den entsprechenden Funkmasten eingewählt. Zudem seien am 15. Juli zahlreiche Bilder und Chatverläufe vom Handy des Angeklagten gelöscht worden. Für den Staatsanwalt steht fest: Kurt L. hat mit Tötungsabsicht auf Bianca eingestochen. „Es gibt eine Vielzahl von Umständen, die dafür sprechen, dass Sie den zielgerichteten Willen hatten, die Geschädigte zu töten.“

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Freiheitsstrafe

Und der Staatsanwalt unterstellt dem 29-Jährigen das Mordmerkmal der Heimtücke. Bianca sei im Moment des Angriffs arg- und wehrlos gewesen, argumentiert er. Nach zwei Stunden fordert Reinhardt dann, den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. „Ich bin davon überzeugt, dass sie einen Menschen getötet haben, der ein fünfjähriges Kind hinterlässt. Sie haben für unermessliches seelisches Leid bei den Hinterbliebenen gesorgt.“

Als nächstes ist die Vertreterin der Nebenklage an der Reihe, ihr Plädoyer vor dem Gericht zu halten. „Schön, dass Sie mich das erste Mal im ganzen Verfahren anschauen, Herr L.“, wendet sie sich direkt an den Angeklagten. „Auch für mich steht fest, dass Sie Bianca S., die nur 26 Jahre jung wurde und ein fünfjähriges Kind hinterlässt, mit einem extra scharf angeschliffenen Stechbeitel erstochen haben“, stellt Rechtsanwältin Martina Goldkamp-Abraham gleich zu Anfang klar. Es sei ein Indizienprozess mit zahlreichen objektiven Beweismitteln. „Diese sprechen eine eindeutige Sprache für Ihre Täterschaft.“

Rechtsanwältin malt zwei mögliche Tatszenarien – was geschah im Bunker?

Sie malt zwei mögliche Szenarien, wie sich die schreckliche Tat abgespielt haben könnte. Da sei zum einen die Möglichkeit, dass Kurt L. das Treffen mit Bianca geplant habe. „Inszeniert und arrangiert, sogar eine Waffe haben Sie mitgenommen.“ Die zweite Option, die von Bianca erzwungene Aussprache mit der anschließenden Flucht in den Bunker, hält sie für äußerst unwahrscheinlich. Vor allem die sexuelle Beziehung zwischen dem Paar sei nach Ansicht der Rechtsanwältin immer wieder der Kitt in der On-off-Beziehung gewesen.

Der Fundort von Biancas Leiche wurde von der Polizei großzügig abgesperrt. Quelle: Stefanie Fechner

„Bianca war so abgöttisch verliebt“

Aber die ständigen Konflikte zwischen den beiden hätten den Angeklagten überfordert. „Und Sie, Herr L., waren genervt von Bianca.“ Vor allem auch, weil Bianca das komplette Gegenteil ihres Ex-Freundes gewesen sei. Jede Anforderung an ihn sei für Kurt L. purer Stress. „Und auch die Hauptverhandlung wird etwas mit Ihnen machen, aber ich weiß nicht, wie es in Ihnen brodelt, man merkt es Ihnen nicht an.“

Rechtsanwältin Goldkamp-Abraham geht davon aus, dass Kurt L. seine Ex-Freundin zum Bunker gelockt hat. „Und Bianca war so abgöttisch verliebt, sie wäre zu jedem Date überall hingekommen.“ Auch sie kauft dem Angeklagten die Erinnerungslücke nicht ab, ebenso wenig wie die Aussage, er würde den Sensenmann sehen. „Das können wir knicken, das entspringt ihrer Fantasie.“

Es sei dem Angeklagten darauf angekommen, Bianca zu töten. „Aus meiner Sicht war sie beim ersten Stich wehrlos.“ Die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers habe er ausgenutzt. „Nach dem Gesetz gibt es nur eine Strafe, die ich hiermit beantrage: lebenslänglich.“

Verteidiger von Kurt L. plädiert für Verurteilung wegen Totschlags

Kurz fasste sich dagegen Verteidiger Andreas Knoch. „Mein Mandant hat Frau S. getötet, daran habe auch ich keinen Zweifel“, führt er aus. Die Beweismittel sprächen aber seiner Ansicht nach nicht für Mord, sondern für Totschlag. Das Leben seines Mandanten sei „nicht geradlinig verlaufen.“

Durch erlebten Missbrauch durch den Stiefvater und das Mobbing in der Schule habe er Belastungen erfahren, auf die er mit Rückzug reagierte. „Er geht Problemen aus dem Weg und kann kaum mit Konflikten umgehen.“ So sei es möglich, dass er aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur gar nicht dazu in der Lage gewesen sei, der Beziehung mit Bianca „einen Riegel vorzuschieben.“

Kurt L. nahm das urteil ohne jede Gefühlsregung auf. Quelle: Stefanie Fechner

Der Verteidiger glaubt der Fluchttheorie seines Mandanten und geht nicht davon aus, dass Bianca zum Zeitpunkt des Angriffs arg-und wehrlos gewesen sei. „Sie ist ihm in den Bunker gefolgt, obwohl sie seine Wutausbrüche kannte.“ Für den Verteidiger lässt das nur einen Schluss zu: „Das, was er getan hat, wird ihn sein ganzes Leben lang weiter verfolgen.“ Er beantragt, Kurt L. wegen Totschlags zu verurteilen. Über die Höhe der Freiheitsstrafe solle das Gericht entscheiden. Das Gericht folgt dem Antrag des Verteidigers.

