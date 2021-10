Getötete Bianca aus Oranienburg: Das ist der Stand der Ermittlungen

Oranienburg

Etwas mehr als drei Monate ist es nun her, seit die 26-jährige Bianca S. aus Oranienburg tot in einer Bunkeranlage in einem Waldstück bei Friedrichsthal gefunden wurde. Seitdem laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Anfang Oktober hatten Pilzsucher die bis dahin verschwundene Handtasche der jungen Mutter in einem Waldstück nahe des Grabowsees gefunden.

Die Ermittler hatten sich weitere Hinweise von diesem Fundstück erhofft. „Die Handtasche ist mittlerweile kriminaltechnisch untersucht worden“, teilte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer von der Staatsanwaltschaft Neuruppin auf MAZ-Nachfrage mit. Etwas Relevantes hätte sich leider nicht mehr in der Tasche befunden. „Aber das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung steht noch aus.“

Ex-Freund bestreitet die Tat weiterhin

Am 28. Juli, rund zehn Tage nach Biancas Verschwinden, führten Hinweise und Zeugenaussagen die Ermittler zum Ex-Freund der jungen Mutter, der ebenfalls in Oranienburg lebt. Der 29-jährige Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. „Den Tatvorwurf bestreitet er nach wie vor“, erklärte Andreas Pelzer weiter. Die Frage, ob die Tatwaffe, mit der Bianca S. erstochen wurde, bereits aufgefunden wurde, ließ der Staatsanwalt offen.

