Gewinn-Aktion für MAZ-Leser: Exklusives Fotoshooting am „Lost Place“ Grabowsee

Friedrichsthal

Dieser Mix ist magisch: Mitten im Wald bei Friedrichsthal, am Ufer des Grabowsees, liegt die einstige Lungenheilstätte. Ein sogeneannter „Lost Place“, für dessen Erhalt seit Jahren der Verein „Kids Globe e.V.“ und vor allem dessen Vorstandsmitglied Bernd Hanke sorgt. Der 58-Jährige ist unermüdlich auf dem Gelände unterwegs und kümmert sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern um den Erhalt der rund 15 Häuser, die allesamt unter Denkmalschutz stehen.

Impression aus der einstigen Lungenheiltstätte. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

In Zusammenarbeit mit der MAZ ermöglicht er einem MAZ-Leser oder einer MAZ-Leserin, zusammen mit einer Begleitperson, die einmalige Gelegenheit eines exklusiven Fotoshootings. MAZ-Fotograph Enrio Kugler, der die Lungenheilstätte inzwischen ebenfalls wie seine Westentasche kennt und dort schon viele eindrückliche Fotos aufgenommen hat, steht für ein Fotoshooting bereit. Das verlost die MAZ Oberhavel unter allen Teilnehmern der Verlosung. Statt findet das Shooting am 4. Juli 2020 (Sonnabend) von 10 bis etwa 13 Uhr.

Weitere MAZ+ Artikel

Die einstige Heilstätte bietet eindrucksvolle Motive. Quelle: Helge Treichel

Was ist zu tun, um in den Lostopf zu wandern? Beantworten Sie die beiden nachfolgenden Fragen und registrieren Sie sich für die Teilnahme. Die Aktion läuft bis zum 29. Juni 2020 (Montag), 10 Uhr. Unter Ausschluss des Rechtswegs wird anschließend der Gewinner oder die Gewinnern unter allen Teilnehmern ermittelt und zeitnah informiert. Die MAZ-Redaktion begleitet auch das Fotoshooting am 4. Juli und wird darüber berichten. Fest steht bereits jetzt: Das werden einzigartige Fotos!

Lesen Sie dazu auch:

„Zwischen Aufbruch und Zerfall am Grabowsee“

„Verwitterte Filmrolle vom Grabowsee birgt Schatz“

„Ehemalige Heilstätte am Grabowsee erhält originale Flügelfenster zurück“

„RBB-Team am Grabowsee auf George Clooneys Spuren“

Von Nadine Bieneck