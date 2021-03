Glasfaser-Ausbau für den Kreis Oberhavel beginnt im Norden

Fürstenberg/Havel

Weiße Flecken auf der Karte mit schnellen Internetanschlüssen soll es im Landkreis Oberhavel bald nicht mehr geben. Vor der Drei-Seen-Grundschule In Fürstenberg/Havel gaben am Freitag Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Kerstin Müller von der Telekom den Startschuss für den Ausbau des schnellen Breitbandnetzes im Kreis – von Norden nach Süden. Ein durchaus symbolischer Ort, denn alle Schulen im Landkreis werden angeschlossen. Insgesamt sollen 19 Kommunen mit Glasfaserkabeln ausgestattet werden.

2300 Kilometer Glasfaser bis Ende 2022

An der Finanzierung des 40 Millionen Euro teuren Förderprojektes beteiligen sich der Bund mit 20 Millionen Euro, das Land mit 16 Millionen Euro und der Landkreis mit vier Millionen Euro. Ende 2022 sollen dann 2300 Kilometer Glasfaser verlegt sein. Dafür sind 360 Kilometer Tiefbauarbeiten nötig, 220 Kilometer Freileitungen werden aufgerüstet und 330 neue Glasfaser-Verteiler aufgebaut. Bereits im zweiten Halbjahr sollen die ersten Anschlüsse nutzbar sein. Bis Ende 2022 werden die Arbeiten im Kreis dauern.

Leitung bis zum Haus kostenlos

Wer sich bis jetzt mit einem langsamen Internetanschluss (bis 30 Mbit/s) herumschlägt, hat Glück: Im Zuge dieses Projektes wird die Glasfaser-Leitung bis ins Haus verlegt, und zwar kostenlos. Danach sind für einen Glasfaser-Hausanschluss rund 900 Euro zu bezahlen. Bislang haben sich gut 50 Prozent der in Frage kommenden Haushalte angemeldet. „Wer heute denkt, er hat keinen Bedarf, sollte an seine Enkel denken“, warb Kerstin Müller ebenso wie der Landrat dafür, die Gelegenheit zu nutzen und einen Hausanschluss zu bestellen.

Ein Glasfaser-Schaltschrank, präsentiert zum Baustart des Glasfaser-Ausbaus in Fürstenberg. Quelle: Uwe Halling

Im April schon sollen die ersten Anschlüsse buchbar sein. Dann können mit einem maximalen Tempo von bis zu einem Gigabit pro Sekunde Daten geladen werden, beim Heraufladen sind es bis zu 500 Megabit pro Sekunde. Alle denkbaren digitalen Anwendungen sind dann möglich, auch solche Technologien wie Virtual Reality, Telemedizin und Smart Home.

„Wir werden langsam attraktiver für Menschen, die von hier aus arbeiten“, sagte Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp am Freitag. Quelle: Uwe Halling

Gerade während der Einschränkungen in der Corona-Pandemie sei klar geworden, wie wichtig schnelle Internetverbindungen sind, sagte Landrat Ludger Weskamp. „Das Internet ist so wichtig wie eine normale Autobahn und entscheidend für Lebensqualität, Wirtschaft und Wachstum.“ Dies bestätigte Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). „Wir werden langsam attraktiver für Menschen, die von hier aus arbeiten“, sagte er und verwies in dem Zusammenhang auf den Ausbau der B 96. „Investoren verlassen sich auf das, was Sie hier schaffen“, so Philipp. Als Kreistagsabgeordneter und Vertreter des Wirtschaftsausschusses, dessen Mitglieder die Vorbereitungen voll und ganz unterstützt hatten, richtete Olaf Bechert (CDU) seinen Dank an Claudia Flick von der Wirtschaftsfördergesellschaft des Kreises (Winto), die das Projekt „maßgeblich vorangebracht“ habe.

Beim Start des Glasfaser-Ausbaus in Fürstenberg (v.l.n.r.): Kerstin Müller, Telekom, Landrat Ludger Weskamp, Claudia Flick, Winto, Bürgermeister Robert Philipp. Quelle: Uwe Halling

Das Ausbauprogramm für das Breitbandnetz startete bereits 2019 mit der Vertragsunterzeichnung. Es folgten die Planung und die Abstimmung mit den Kommunen. Notwendig war zunächst die Einverständniserklärung der Grundstückseigentümer für die Erschließungsarbeiten. Mit dem Baustart am Freitag ist die Planungsphase beendet. Nun beginnt der Aufbau der Übertragungstechnik in den Netzerverteilern am Straßenrand und in den Vermittlungsstellen. Danach erfolgt die Einbindung der neuen Leitungen und Anschlüsse in das Gesamtnetz der Telekom.

Vor der Drei-Seen-Grundschule an der B 96 in Fürstenberg verlegen Telekom-Mitarbeiter die Glasfaserkabel. Quelle: Uwe Halling

Für die Tiefbauarbeiten wird das sogenannte Trenching-Verfahren eingesetzt, mit dem nur minimal gegraben werden muss. Dass die Freilandleitungen aufgerüstet statt abgebaut werden, rechtfertigt die Telekom mit den hohen Kosten für den Tiefbau. Bei der Planung gab und gibt es Besonderheiten zu berücksichtigen, beispielsweise den Naturschutz im Norden des Landkreises und die Kampfmittelberäumung im Süden.

Interessierte Kunden in den Ausbaugebieten können sich auf telekom.de/schneller für die neuen Anschlüsse registrieren lassen und erhalten eine Nachricht, sobald diese gebucht werden können. Dafür sind neue Verträge abzuschließen oder bereits bestehende anzupassen.

Von Martina Burghardt