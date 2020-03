Oranienburg

Ein 20-jähriger Oberhaveler erstattete am Mittwochvormittag (4. März) via Internet Strafanzeige der bei Brandenburger Polizei. Er gab an, dass ihm sein Mercedes E200 Coupé entwendet wurde. Er hatte den weißen Wagen (Erstzulassung 2018) am Abend des 2. März auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Am Mittwochmorgen war der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-J 2899 nicht mehr da. Die Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet.

Ein auf einem Mieterparkplatz in der Emil-Polesky-Straße abgestellter Mazda wurde in der Nacht zu Donnerstag (5. März) offenbar entwendet. Der rote Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CU 66 hatte einen Wert von etwa 20.000 Euro. Auch nach diesem Fahrzeug wurde die Fahndung eingeleitet.

Von MAZonline