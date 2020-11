Globus-Baumarkt Germendorf: Streit eskaliert auf dem Parkplatz

Germendorf

Am Sonnabend (7. November) gegen 12:15 Uhr kam es im Kassenbereich des Globusbaumarktes zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden. Ein 60-Jähriger war mit seinem Einkaufswagen einem 43-Jährigen in die Hacken gefahren, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Der 60-Jährige ließ sich in der Folge dann auch zu beleidigenden Äußerungen gegenüber dem Jüngeren hinreißen. Auf dem Parkplatz des Baumarktes eskalierte die Situation, als die Auseinandersetzung der beiden Männer dort ihre Fortsetzung fand.

Polizeibeamte stellen den aggressiven 60-Jährigen

Aufgrund der aggressiven Art des 60-Jährigen schalteten sich ein 63-Jähriger und seine Ehefrau in die Auseinandersetzung ein, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Eine 63-jährige Frau erlitt einen Schlag auf den Oberarm, wobei ihr auch der Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht gerissen wurde. Das Ehepaar musste ebenfalls Beleidigungen des 60-Jährigen über sich ergehen lassen, der sich anschließend mit seinem Auto in Richtung Hohenbruch entfernte. Er konnte von eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt und angehalten werden. Die Ordnungshüter nahmen die Personalien des Mannes auf und fertigten mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Von MAZonline