Gnadenhof und Wildtierrettung Wensickendorf nimmt Hürde im Ortsbeirat

Wensickendorf

Neun Punkte umfasste die Tagesordnung für den jüngsten Ortsbeirat in Wensickendorf, der pünktlich mit dem Glockenschlag am Donnerstag um 19 Uhr in der Kirche begann. Unter dem Tagesordnungspunkt sieben besprachen Ortsvorsteher Heinz Ließke (BVB/Freie Wähler) und sein Stellvertreter Daniel Langhoff (FDP) den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Gnadenhof und Wildtierrettung Wensickendorf. Bereits im April des vergangenen Jahres hatte die Stadtverordnetenversammlung die Aufstellung dessen beschlossen. Damit soll sich der Verein dauerhaft und rechtssicher am Gärtnerweg 15 etablieren können. „Es ist eine Menge Papier“, erklärte Ortsvorsteher Heinz Ließke, nachdem er die Anlagen des Antrages verlesen hatte. Daniel Langhoff zeigte den Anwesenden, wie das Gelände der Wildtierretter künftig aussehen soll. „Das ist auch tatsächlich nur ein Bebauungsplan für den Gnadenhof, nicht für das gesamte Gebiet“, stellte Heinz Ließke klar. Die Fläche an sich bleibe gleich, erläuterte er weiter. Lediglich eine neue Zuwegung sei geplant.

Gleichzeitig wies er auf die Auflagen hin, die der Bebauungsplan für den Betrieb des Gnadenhofes und der Wildtierrettung beinhaltet. So muss zum Beispiel der anfallende Tierkot aufgefangen und gesondert entsorgt werden, da das Gelände an ein Naturschutzgebiet grenzt. Darauf sei auch durch die verschiedenen beteiligten Ämter und Behörden hingewiesen worden. Bäume, die für Bauvorhaben gefällt werden, müssen demnach ebenso ersetzt werden. „Dann gibt es auch noch weitere Auflagen, etwa dass das Grundwasser nicht verunreinigt werden darf“, so Ließke weiter. Die bisher wesentlich am Prozess beteiligten Behörden wie die Forst- und Naturschutzbehörde hätten diesbezüglich keine Bedenken. Ob die auferlegten Maßnahmen durch den Gnadenhof auch so eingehalten werden, daran hegten die anwesenden Anwohner Zweifel. „Wenn der Bebauungsplan durch die Stadtverordneten beschlossen wird, dann ist der Kreis auch in der Pflicht, seinen Kontrollaufgaben nachzukommen“, hielt Heinz Ließke dagegen. „Aus den Unterlagen habe ich für mich keine Möglichkeit gesehen, das zu versagen.“

Nicht jedem gefiele immer alles, ergänzte Daniel Langhoff. „Aber es gibt nun Mal den Bedarf für diesen Bereich, auch wenn ihn nicht jeder sieht.“ Natürlich sei er auch nicht begeistert davon, dass „in erster Linie Tatsachen geschaffen wurden. Das ist in meinen Augen auch gar nicht der richtige Weg.“ Er sehe aber auch, dass es genau dafür auch solche Außenbereiche auf einem Dorf gebe. „Wenn die Auflagen so umgesetzt werden, wie sie da stehen – und darauf müssen wir halt vertrauen – liegt es nicht an uns, das bis ins Letzte durchzuzweifeln, wenn wir nichts finden.“ Es müsse dann eben nur eingehalten und auch kontrolliert werden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde mit zwei Ja-Stimmen einstimmig angenommen.

Von Stefanie Fechner