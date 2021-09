Golffahrer gibt Gas und reißt Polizisten um – der Angeklagte schweigt vor Oranienburger Amtsgericht

Oranienburg

Der 26. November 2019 wird Robert F. in unguter Erinnerung bleiben. „Wir haben die Treckerdemonstration begleitet. Ich habe versucht, den Individualverkehr in Richtung Autobahn umzuleiten“, schilderte der Polizist seine Erlebnisse von diesem Tag am Dienstag als Zeuge vor dem Amtsgericht Oranienburg.

Er sei mit seinem Motorrad bis zum Marienette-Jirkowsky-Platz in Hohen Neuendorf (Kreisverkehr) gefahren, um dort Pkws herauszuwinken, die sich trotz Sperrung in die Traktorenkolonne hineingemogelt hatten. Sie sollten in die Stolper Straße fahren, derweil die Bauern aus dem Norden unseres Landes, die um höhere Milchpreise kämpften, mit ihren PS-starken Boliden ihren vorgeschriebenen Weg in Richtung Frohnau befuhren. Der Demonstrationszug reichte von Nassenheide bis zur Stadtgrenze.

Kurz vor dem Kreisverkehr an der Berliner Straße stoppte Robert F. einen VW Golf und forderte den Fahrer auf, in die Stolper Straße auszuweichen. Der widersetzte sich dieser Anweisung. Es kam zu einem erregten Wortwechsel, der uneinsichtige Golffahrer gab Vollgas und raste unter der S-Bahnbrücke davon und verschwand in der Parkstraße. Robert F. wurde dabei mitgeschleift und stürzte zu Boden. Er habe sich schnell wieder hochgerappelt und das Kennzeichen notiert, erzählte der 56-Jährige weiter.

Der Angeklagte schweigt beharrlich

Diese Darstellung des Berliner Polizisten bestätigten im Wesentlichen auch die Augenzeugen in dem Prozess. So zwei Traktorenfahrer, die unmittelbar hinter dem Golf fuhren. Auch die beiden Rentner Konrad O. und Eberhard D., die vor dem „Märchenhaus“ am Kreisverkehr standen und dieses Traktorenspektakel bestaunten, wurden Zeugen der Auseinandersetzung zwischen dem Polizisten und dem Golffahrer. „Ich habe mir die Nummer gemerkt und dem Polizisten gegeben“, sagte Konrad O. aus. Weiterhin wurde im Gerichtssaal ein Video gezeigt, das ebenfalls die Situation dokumentierte.

Der Verdacht fiel so auf Daniel M., den Halter des Golfs. Der 33-jährige Berliner ist nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Fahrerflucht angeklagt, schweigt aber zu den Vorwürfen. Der Geschädigte ist seitdem an der Schulter verletzt und krankgeschrieben, konnte sich jedoch bei der Gerichtsverhandlung nicht hundertprozentig erinnern, ob der Mann dort auf der Anklagebank auch der Golffahrer von damals ist. Auch die anderen Zeugen konnten den Mann nicht identifizieren. Ein Mitarbeiter des angeklagten selbstständigen Kfz-Meisters verweigerte als Zeuge ebenfalls eine Aussage, um sich selbst nicht zu belasten.

So muss das Gericht weitere Beweise suchen, um dem beharrlich schweigenden Angeklagten zweifelsfrei seine Schuld nachzuweisen. Der Prozess wird deshalb im Oktober fortgesetzt.

Von MAZonline