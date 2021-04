Schmachtenhagen

In der Nacht zum Sonntag (18. April) wurde an der neuen Badestelle am Grabowsee in Schmachtenhagen ein Mülleimer beschädigt. Die Polizei vermutet Pyrotechnik als Ursache. Zudem sei nicht auszuschließen, dass diese Beschädigung mit einem gegen 2.09 Uhr in Oranienburg vernommenen Knall in Zusammenhang stehen könnte. Im Stadtgebiet selbst konnten nach Polizeiangaben keine Beschädigungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline