Wilhelm Hösl aus Nassenheide stellt gern Fotobücher zusammen. Eines ist professionell erstellten Graffitis gewidmet, die der Ruheständler in Oberhavel entdeckt hat und von denen er ganz begeistert ist.

Wilhelm Hösl vor einem Graffiti in seinem Wohnort in Nassenheide. Es steht unmittelbar vor dem Feuerwehrgerätehaus und hat zudem auch einen Platz in dem Fotobuch des Ruheständlers gefunden. Foto: Bert Wittke