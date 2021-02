Gransee

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen drängt darauf, die aktuellen Diskussionen um den Neubau der Oberschule in Gransee und einen möglichen Schulneubau im Südkreis zurückzustellen und Entscheidungen erst auf der Basis des neuen Schulentwicklungsplanes zu treffen. Entsprechende Fraktionsanträge, so die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, sollten daher zurückgestellt werden. Die Fraktion, so eine am Montag verbreitete Ankündigung, wird dazu einen Antrag in die nächste Sitzung des Kreistages Oberhavel am Mittwoch, 10. März, einbringen.

Verlässliche Datenbasis notwendig

Die Fraktionsvorsitzende Susanne Mosch sagte in diesem Zusammenhang: „Zu einer vorausschauenden und umsichtigen Schulentwicklungsplanung zählt eine verlässliche Datenbasis. Nur die Betrachtung der gesamte Schullandschaft im Landkreis beziehungsweise einzelnen Planungsgebiete ermöglicht ein wirklich gutes Konzept.“ Schulprojekte müssten den Schülerinnen und Schüler dienen und nicht den Wünschen der Lokalpolitiker. Flächennutzungspläne, Neubaugebiete, Bevölkerungsprognosen, und Wanderbewegungen der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I müssten mitberücksichtigt werden. „In der Bildung“, so Susanne Mosch weiter, „sollte stets der strengste Maßstab angelegt und eher großzügig geplant werden, um spätere Engpässe zu vermeiden, welche die Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen schmälern könnten.“ Daher sei es so wichtig, zunächst die Schulentwicklungsplanung und erst dann die daraus abzuleitenden Maßnahmen, wie Schulerweiterungen oder Schulneubauten voranzutreiben.

Deshalb hat die Fraktion für die nächste Sitzung des Kreistages diese Beschlussvorlage formuliert: „Der Kreistag beschließt die Zurückstellung konkreter Planungen neuer Schulstandorte und baulicher Erweiterungen von Schulen, bis die Grundlage dafür mit der Fertigstellung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes gegeben ist.“

Von Bert Wittke