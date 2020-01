Grit Glowacki lädt ein in die Wohlfühloase der Nachhaltigkeit

Oranienburg

Pünktlich um 9.30 Uhr öffnen sich die Türen des Bioladen, wenige Augenblicke später gesellen sich schon die ersten Gäste in den Laden von Grit Glowacki in der Lehnitzstraße, bestellen Kaffee oder stöbern im reichhaltigen Sortiment. Der Bio-Vollsortimenter wird gut angenommen und besticht durch ein vielfältiges Angebot.

Nachhaltigkeit seit der Jugend ein Thema

„Wir möchten eine Wohlfühloase bieten, in der sich die Menschen entspannen können“, beschreibt Chefin Grit Glowacki die Idee des Ladens, den sie seit 2017 betreibt. Das Thema Bio und Nachhaltigkeit beschäftigt die 42-Jährige dabei aber schon deutlich länger. „Eigentlich versuche ich mich seit vielen Jahren gesund zu ernähren, seit der Pubertät beschäftige ich mich sehr genau damit wie was entsteht, als es zum Beispiel anfing mit Unverträglichkeit von herkömmlichen Shampoos.“

80 verschiedene Sorten Tee

Das Naturkostsortiment ist reichhaltig, nicht nur Kosmetikprodukte sind erhältlich, sondern auch Obst und Gemüse, Brötchen, Brot und vieles mehr. Allein die Teeabteilung ist sehr umfangreich, über 80 verschiedene Sorten können in Oranienburg erworben werden. Auch Nudeln und Reis sind in verschiedensten Varianten vorrätig, sogar unverpackt in der eigens aufgestellten Unverpackt-Station. „Ich denke schon, dass wir viele Wünsche mit unserem Sortiment erfüllen können. Aber selbst wenn es mal etwas nicht gibt im Laden, können wir auch vieles bestellen. Nachfragen hilft da immer und wir versuchen dann auch vieles möglich zu machen“, so die in Eden wohnhafte Chefin, die sich mit der Eröffnung des Bioladens in Oranienburg einen Traum erfüllte.

Nudeln und Reis unverpackt erhältlich

„Selbständig zu sein war schon immer mein Traum. Das es mit diesem Laden klappte war dann eher ein glücklicher Zufall. Der Vorbesitzer wollte aufhören und recht schnell konnten wir die Flächen übernehmen.“ 21 Jahre lang war mit dem „Oranjeboom“ bereits im Vorfeld ein Naturkostladen an gleicher Ort und Stelle. „Ich finde es toll, dass es hier so etwas gibt, das wusste ich gar nicht. Bisher habe ich immer glutenfreie Ware im Internet bestellt“, freut sich eine ältere Dame, die zum ersten Mal den Laden von Grit Glowacki betrat.

Unverpackt gibt es im Biokostladen von Grit Glowacki in Oranienburg Nudeln und Reis. Quelle: Knut Hagedorn

Neben vielen jüngeren Familien gesellen sich auch Gäste aller Altersschichten im Bioladen von Grit Glowacki. Allerdings würde sich die 42-Jährige noch mehr Verständnis für gesunde Ernährung wünschen. „Ich denke da ist in der Stadt Oranienburg noch deutliches Steigerungspotenzial vorhanden.

Von Knut Hagedorn