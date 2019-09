Größte Bildungsmesse Oberhavels öffnet im kommenden Jahr wieder ihre Pforten

Oranienburg

Zu einer Erfolgsgeschichte hat sich die „youlab“ in den vergangenen Jahren entwickelt. Die Messe für Beruf und Bildung wird am 12. Februar 2020 zum mittlerweile neunten Mal veranstaltet und hat sich zur erfolgreichsten Bildungsmesse im Landkreis Oberhavel entwickelt. Knapp 130 Aussteller werden dann in der MBS-Arena und dem HBI-Sportforum um Auszubildende werben.

Machbarkeitsgrenze erreicht

„Wir setzen dabei gezielt auf Qualität statt Quantität. Wir haben tolle Unternehmen in der Region und zählen seit Jahren zu den wirtschaftlichsten Landkreisen in Ostdeutschland. Egal in welcher Branche, wir haben in Oberhavel sehr viel anzubieten“, hebt Philipp Gall, Leiter des Regionalcenters der Industrie- und Handelskammer Oberhavel, die Wertigkeit der Messe hervor. Bereits im Vorjahr kamen mehr als 120 Aussteller in die zwei Hallen der Oranienburger Turm-Erlebniscity. „Wir haben für die kommende Auflage bewusst ein Stopp eingelegt, da im Vorjahr schon beide Hallen komplett an der Machbarkeitsgrenze angelangt waren“, ergänzt Philipp Gall.

Nährwert der „youlab“ ungebrochen hoch

Das Wichtigste bei solch einer Bildungsmesse ist aber der Nährwert sowohl für die Unternehmen, aber vor allem auch für die interessierten Schüler- und Schülerinnen. „Der Nährwert der ’youlab’ ist extrem hoch und stetig gewachsen. Inzwischen ist die Messe für viele Betriebe und Unternehmen die Hauptrekrutierungsstelle neuer Auszubildende“, berichtet Philipp Gall. Ab dem 1. Oktober können sich interessierte Unternehmen unter der Adresse www.youlab.de online anmelden. „Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung und hoffen dann wieder vielen jungen Leuten neue Möglichkeiten aufzuzeigen“, sieht Philipp Gall positiv auf die neunte Auflage der „youlab“ im kommenden Jahr.

Von Knut Hagedorn