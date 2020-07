Oberkrämer

Der Nieselregen machte am Mittwoch der Freigabe des fertiggestellten Teilstücks auf der A 10 zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer einen mächtigen Strich durch die Rechnung. Der 3,2 Kilometer lange Abschnitt auf dem nördlichen Berliner Ring, an dem seit September 2019 gebaut worden war, sollte am frühen Nachmittag für den laufenden Verkehr freigegeben werden. Auf zwei Spuren der nagelneuen Fahrbahn sollen Autos und Lkws zukünftig wieder Richtung Berlin und Oranienburg verkehren. Knackpunkt am Mittwochvormittag: Rund 150 Meter Fahrbahnmarkierung fehlten noch. Ohne die gelben Streifen jedoch darf der Verkehr auf den zwei Fahrspuren Richtung Pankow nicht rollen. Aufgebracht werden kann die Spezialfarbe nur bei trockenem Wetter.

Also hieß es zunächst, mit der geplanten Verkehrsverschwenkung noch zu warten. „Spätestens Donnerstag soll der Abschnitt freigegeben werden“, erklärte Thomas Stütze, Technischer Geschäftsführer der Havellandautobahn GmbH. Zukünftig wird der Verkehr damit dann in beide Fahrtrichtungen auf der neu gebauten Fahrbahn verkehren. Der Teilabschnitt von Oberkrämer bis zum Dreieck Havelland war im Januar dieses Jahres freigegeben worden. „Nach wie vor liegen wir voll im Zeitplan“, konnte Thomas Stütze auch bei diesem Termin gute Nachrichten verkünden. Sowohl mit dem Fortschritt als auch der Qualität der fertiggestellten Abschnitte, die an den Auftraggeber Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH bislang übergeben werden konnte, „sind wir sehr zufrieden“.

Trotz der Freigabe des Streckenabschnitts zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer, der zum Bauabschnitt 6.1 (insgesamt ist das Bauprojekt auf zehn Bauabschnitte zwischen Pankow und Neuruppin aufgeteilt) und damit dem zentral mitten im Gesamtprojekt liegenden Bereich der Großbaustelle gehört, wird die Strecke noch bis August 2020 mit weiß-roten Baken versehen sein, die inzwischen für regelmäßige Verkehrsteilnehmer auf dieser Strecke zum gewohnten Bild geworden sind. „In den nächsten Wochen werden dort noch Außenarbeiten durchgeführt, bis die komplette Freigabe der Strecke erfolgen kann“, führte Thomas Stütze aus. Dazu gehören unter anderem Arbeiten an der Park- und WC-Anlage „Ziethener Luch“ sowie die Umsetzung der Beschilderung und der Leitschutzeinrichtung.

Verlaufen wird die Streckenführung daher vorerst auf zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung. Rund 450 bis 500 Mitarbeiter sind tagtäglich insgesamt auf den Autobahnbaustellen zwischen Pankow und Neuruppin im Einsatz. Auch der Corona-Lockdown hat die Arbeiten nicht ausgebremst. Hinzu kommt: „Wir hatten bislang viel Glück mit den Witterungsbedingungen“, sagt Thomas Stütze. Auch deshalb liege man nach 28 Monaten der insgesamt 58 Monate lang geplanten Bauzeit voll im Plan.

Auch die Freigabe des nächsten Streckenabschnitts ist in Sichtweite. Die Havellandautobahn GmbH plant im Bauabschnitt 5, rund um die Anschlussstelle Kremmen, die komplette Fertigstellung der Strecke für die erste Oktoberhälfte.

