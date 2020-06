Große Freude bei der Oranienburger Kleiderkammer

Oranienburg

Kleidung, Spielzeug, Bücher, Dinge des täglichen Bedarfs – all das gibt es in der Oranienburger Kleiderkammer in der Albert-Buchmann-Straße für Bedürftige. Am Donnerstag strahlten die Augen bei Kleiderkammer-Leiterin Angelika Voigt (69), denn die Helfenden bekamen selbst Hilfe. „Der Hilferuf der Kleiderkammer hat uns vor etwa zwei Wochen erreicht“, wusste Reinhard Landgraf vom Oranienburger Lions-Club zu berichten. Schnell war der Entschluss zu helfen gefasst, und die Mitglieder hielten Wort. „Wir mussten ein Hygienekonzept bei der Stadtverwaltung vorlegen“, erklärt Angelika Voigt die Hintergründe. Dieses sah unter anderem die Einhaltung des Mindestabstandes, aber auch die Installation von Spuckschutzen vor.

Schnelle Hilfe vom Lions-Club

Dies alles organisierte der Lions-Club binnen kürzester Zeit. Auch Desinfektionsmittel, Gesichtsvisiere, ein Zelt und Abstandsmarkierungen hatten Landgraf und sein Club-Kollege Dirk Henke im Gepäck. „Unser Präsident Stefan Müller ist heute leider verhindert, bestellt aber liebe Grüße“, übermittelte Landgraf an die Mitarbeiter der Kleiderkammer. „Unter dem Zelt werden wir unsere Abfertigungsstelle einrichten“, erklärte Voigt, die seit drei Jahren die Geschicke der Kleiderkammer leitet. „Im Inneren kann sonst der Mindestabstand nicht eingehalten werden.“ Neu sei auch, dass sich statt zehn nur noch fünf Personen für 30 Minuten im Gebäude aufhalten dürfen, außerdem wurde die Öffnungszeit auf 9 bis 17 Uhr verlängert.

Die Oranienburger spendeten großzügig. Quelle: Enrico Kugler

„Als wir um Spenden gebeten haben war die Resonanz überragend“, erzählt die 69-Jährige. Die Lagerräume sind voll bis unter die Decke. Aktuell werden die gespendeten Teile von den 25 Mitarbeitern gesichtet und sortiert, die Ausgabe der Spenden beginnt am Donnerstag, den 25. Juni. „Ich bin dankbar, dass wir hier so viele engagierte Mitarbeiter haben“, freute sich Angelika Voigt. Trotzdem sei die Personalsituation angespannt, sagt sie.

Am 25. Juni öffnet die Kleiderkammer wieder für Bedürftige. Quelle: Enrico Kugler

„Einige sind in der Zwischenzeit ernsthaft erkrankt, so dass wir hier jede helfende Hand gebrauchen können“, wirbt sie um weitere Unterstützer für den Verein und stellt auch gleichzeitig klar: „Wenn sich die Leute nicht an die Regeln halten, machen wir hier wieder zu.“ Trotzdem sei es wichtig, dass die Kleiderkammer wieder öffnet. Die Kleiderkammer diene auch als Anlaufstelle für das Sozialleben, verrät Angelika Voigt. Nach der symbolischen Scheckübergabe bedankten sich die Leiterin und ihr Team herzlich bei den Vertretern des Lions-Club. „Die Spende ermöglicht uns, dass wir wieder öffnen können.“

Von Stefanie Fechner