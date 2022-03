Große Solidarität mit der Ukraine: Oberhavel entsendet Hilfskonvois

Oranienburg

Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine kennt augenscheinlich keine Grenzen. Auch im Landkreis Oberhavel ist die Unterstützung überwältigend. Am Montagmorgen ist ein Hilfsgütertransport des Landkreises Oberhavel zu seiner rund zwölfstündigen Reise ins 750 Kilometer entfernte Biala Podlaska nach Polen aufgebrochen, dem Partnerschaftslandkreis im Nachbarland.

Der Landkreis Oberhavel entsandte am Montagmorgen den ersten Hilfskonvoi in die Ukraine. Quelle: Robert Roeske

„Während eines Telefonats mit meinem polnischen Landratskollegen Mariusz Filipiuk in der vergangenen Woche hat er mir bestätigt, dass derzeit viele Hunderte Flüchtlinge wöchentlich in unserem langjährigen Partnerlandkreis ankommen und eine Bleibe benötigen. Die Ukrainer dort möchten so nah wie möglich an der Grenze untergebracht werden, um im Falle einer möglichen Entspannung des Konfliktes so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückkehren zu können“, berichtet der amtierende Landrat Egmont Hamelow am Montagmorgen.

Landrat Egmont Hamelow (r.) verspricht langfristige Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Quelle: Robert Roeske

Mit der Unterstützung der Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) und der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungs- mbH (OHBV) stellt der Landkreis Oberhavel 100 Betten und Matratzen, weitere 50 Isomatten und Schlafsäcke sowie Verbandsmaterial zur Verfügung. Großer Dank gilt dem Rewe-Logistikzentrum, mit dessen Hilfe schnell Hygieneartikel sowie fünf Tonnen haltbare Lebensmittel wie Mehl, Öl, Milch und so weiter bereitgestellt werden konnten. Der Transport erfolgt mit einem 16-Tonner, dem sogenannten Gerätewagen Logistik des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises, in dem die Lebensmittel und Hygieneartikel transportiert werden, und einem Lkw der AWU, der die Betten und Matratzen transportiert. Begleitet wird der Transport von Mitarbeitern der Verwaltung, unter anderem dem deutschpolnischen Partnerschaftskoordinator des Landkreises, Jaroslaw Wojciechowski.

Kreistag entscheidet über finanzielle Mittel für die Ukrainehilfe

„Wir haben intensive Gespräche im Vorfeld mit unserem polnischen Partnerschaftskreis geführt, um genau koordinieren zu können, was am dringlichsten gebraucht wird. Wir wollen auch die Unterstützung für die Menschen dort nicht abebben lassen, sondern dauerhaft diesen Menschen zur Seite stehen als Landkreis“, so Hamelow. Am Mittwoch soll der Kreistag darüber hinaus die finanzielle Unterstützung von Oberhavels polnischen Partnerlandkreisen zur Bewältigung des Flüchtlingsaufkommens in Höhe von bis zu 100 000 Euro beschließen.

Hilfsspenden für die Ukraine wurden auch am Sonnabend im Oranienburger Oranienwerk gepackt.. Quelle: Robert Roeske

Völlig überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen zeigt sich auch Thomas Schenk vom Oranienwerk in Oranienburg. „Wir haben am Dienstag einen Spendenaufruf gestartet und mussten bereits am Mittwoch erstmal einen Annahmestopp machen, da wir völlig überflutet wurden von den Spenden.“ Am Wochenende startete dann der erste Hilfskonvoi vom Oranienwerk aus: Sieben Transporter vollgepackt mit Hilfsgütern fuhren an die polnisch/ukrainische Grenze. „Wir haben eine sehr gut funktionierende Kooperation mit dem Stadtverordneten Thomas Ney, der sich ebenfalls sehr engagiert für die Ukrainehilfe. Wir organisieren hier die Annahme der Spenden und den Transport, Thomas organisiert alles vor Ort“, so Schenk. Weiterhin können Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr Sachspenden im Oranienwerk abgegeben werden. „Wir sind von einer kleinen Annahmestelle fast zu einem kleines Logistikzentrum geworden.“

Von Knut Hagedorn