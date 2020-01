Ein unklarer Geruch hielt am Donnerstagabend zahlreiche Kameraden in der Bernauer Straße in Oranienburg auf Trab. Buttersäure könnte Auslöser für den Einsatz sein. Gerüchte machten die Runde: „Es ist kein Anschlag“, stellt Einsatzleiter Jens Pamperin klar.