Oranienburg

Gleich aus sechs Kleintransportern der Marke VW und Renault, meist Firmenfahrzeuge, wurden in der Nacht zum Montag Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Die Fahrzeuge standen in der Eisenacher Straße, Theodor-Neubauer-Straße, Artur-Becker-Straße, Kanalstraße und Gartenstraße. Durch Aufstechen der Schlösser an den Seitentüren bzw. Schiebetüren gelangten die Täter in die Fahrzeuge. Es ist nicht auszuschließen, dass alle Fahrzeuge durch dieselben Täter aufgebrochen wurden.

Von MAZonline