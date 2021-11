Großer Andrang beim Impftag in Lehnitz

Lehnitz

Gemeinsam mit den Kommunen hat der Landkreis Oberhavel über seine mobilen Impfteams in den vergangenen Wochen verschiedene Impfmöglichkeiten in den Städten und Gemeinden vor Ort angeboten. So gab es auch am Mittwoch die Möglichkeit, im Oranienburger Ortsteil Lehnitz geimpft zu werden und die Nachfrage war groß.

Impfstoff von Biotech/Pfizer verwendet

Knapp 300 Impfdosen des Vakzins von Biontech/Pfizer wurden im Kulturhaus des Friedrich-Wolf-Hauses verabreicht. „Es war eine tolle Aktion mit großer Nachfrage. Dieses Angebot sollte man auf jeden Fall wieder machen, viele fragten uns auch, ob das hier in Lehnitz erneut stattfinden kann“, berichtet Ortsvorsteher Matthias Hennig. Es gab am Mittwoch die Möglichkeit, von Erst- und Zweitimpfungen, auch Auffrischungsimpfungen wurden angeboten.

Weitere mobile Impfangebote geplant

In Lehnitz konnte man zudem ein nahezu perfektes Zusammenspiel vieler fleißiger Hände beobachten, wie Ortsbeiratsmitglied Christian Studier berichtet: „Der Ortsbeirat stellte die Zelttische auf und organisierte mit den Helfern vom Deutschen Roten Kreuz den Aufbau für die Registrierung der Impflinge sowie den weiteren Ablauf.“ Auch der Förderverein „Triangel“ der Lehnitzer Grundschule beteiligte sich am Impfangebot und versorgte die Impfwilligen mit Kuchen, Kaffee, Glühwein, Gebäck und Bratwurst. „Alles in allem war es eine absolut gelungene Veranstaltung, man kann sich nur bei allen Beteiligten bedanken“, zieht Ortsvorsteher Matthias Hennig ein positives Fazit. Auch in den kommenden Wochen wird es weiterhin mobile Impfangebote des Landkreises Oberhavel geben. Alle Informationen und Termine sind dahingehend unter der Internetadresse www.oberhavel.de einsehbar.

Von Knut Hagedorn