Großes Beet oder Kulturmekka – Ideen für Oranienburgs Riesenruine

Hochmoderne Technik, Forschung und Erprobung – allerdings für Rüstung, Krieg, und unter Einsatz von Zwangsarbeitern: Die Heinkel-Flugzeugwerke sind aus Oranienburgs Geschichte kaum mehr wegzudenken. Heute künden im wesentlichen zwei ehemalige Werkssiedlungen – die in Leegebruch und die in Oranienburgs Weißer Stadt – von ihrer Existenz. Erhalten ist dazu das größte Einzelbauwerk, welches während der Zeit des Nationalsozialismus für die Erprobung neuer Flugzeugtypen gebaut worden war: die Einfliegerhalle, die sich dunkel auf dem Gelände des heutigen Gewerbeparks Süd erhebt. Ringsum gezeichnet durch Graffiti, teilweise eingestürzt - aber in ihrem Kerngerüst nach wie vor stabil.

Sie bedeckt fast die Größe eines Fußballfelds und auch wenn sie seit vielen Jahren ungenutzt ist: Das riesenhafte Gebäude weckt die Fantasie von Menschen, die sich fragen: „Was könnte man hier machen?“

Drei Variante und ein Favorit

Einer von ihnen ist Gunter Schmidt. Der Veltener ist zwar bereits im Ruhestand – aber als freier Ingenieur „übernehme ich schon noch gerne einen Auftrag, wenn er interessant ist“. Und die Einfliegerhalle, die wäre sehr interessant, sagt er, während er durch den schneidenden Januarwind auf sie zustapft. Ein Faible für alte Gebäude habe er, dessen Laufbahn an der Forschung in der Humboldt-Universität begann, danach Bereiche wie Galvanik und Medizin streifte und ihn zum Ende hin mit der Entwicklung von Lasertechnik und Gaswarngeräten beschäftigte, immer schon gehabt.

Heimat fürs deutsche BMX-Team?

Er würde drei Möglichkeiten sehen, das Heinkel-Erbe einem friedlichen Zweck in der heutigen Zeit zuzuführen. Die erste Variante beinhaltet das Gedankenspiel mit einer ganzjährig nutzbaren Eishalle. Schlittschuhspaß auf Synthetik-eis, sozusagen. Der Nachteil hier: „Wir sind in einem Industriegebiet“. Was auch für die zweite Möglichkeit ein Hemmschuh sein könnte. Denn auch andere Sportler hätten in ihren Disziplinen wohl einige Bedürfnisse, deren Umsetzung unter Dach auf der riesigen Fläche gelingen könnte. Wie Schmidt schmunzelnd berichtet, würde hier der Deutsche Olympiakader der BMX-Rad-Fahrer optimale Bedingungen vorfinden. Fläche und vor allem Höhe ließen wahrscheinlich auch Motorcross zu.

Salat und Sprossen in großem Stil

Seine Hauptintention wäre jedoch eine andere. Eine, die genauso modern und innovativ anmutet wie traditionell. „Vertical farming“ ist der englische Begriff für das, was Schmidt sich am Besten vorstellen könnte. Geschichteter oder gestapelter Anbau wäre eine treffende Übersetzung. Konkret bedeutet das, die 4000 Quadratmeter, die in der Halle geboten werden, aufzuteilen. Der überwiegende Teil des Platzes, gute 2000 Quadratmeter, würde für sehr schnell wachsende Gemüseprodukte reserviert, beispielsweise Sprossen und Salate. Die würden ihre „Beete“ in langen, oben offenen Metallbehältern haben, die bis unter die Decke gestapelt werden. Natürlich mit genügend Platz zwischen den Ebenen, dass die Pflanzen genügend Licht erhalten.

Grundfläche vervielfachen

So ließen sich die genutzte Grundfläche und damit der Ertrag vervielfachen. Geerntet wird im Schnitt alle fünf bis 15 Tage, weiß der Veltener schon über die Aufzucht der sogenannten „Micro-Greens“. Und das ließe sich wiederum gut mit einer Aquafarm-Garnelenzucht kombinieren. Die kleinen Wassertiere würden für die Düngung des Gießwassers sorgen, welches in einem weitgehend geschlossenem Kreislauf zirkulieren soll. Sie und die notwendigen technischen Anlagen würden die Restfläche der Halle einnehmen.

Die Grundfläche der Einfliegerhalle am alten Flugplatz Oranienburg beträgt fast 5000 Quadratmeter. Quelle: Enrico Kugler

Abnehmer für die Produkte gebe es in der Hauptstadtregion ausreichend in Gastronomie und Einzelhandel. Einen Teil der notwendigen Energie würde eine Solaranlage beisteuern, die nach seinen Plänen auf dem Dach ihren Platz findet. Um möglichst viel Tageslicht zu nutzen – und weil es zum Einsparen von Energie schlicht notwendig ist – wäre die Erneuerung der gesamten Verglasung notwendig. Plus der Einsatz von riesigen Glasflächen dort, wo die ebenso riesigen Rolltore die gesamte Front einnehmen. Die dabei natürlich zu erhalten sind – schließlich spricht der Denkmalschutz ebenfalls mit. Ersten und sehr groben Überschlägen nach wären wenigstens fünf Millionen Euro für die Umsetzung nötig.

Solardach ist gesetzt

Ein Solardach hat auch Dirk Arndt in seine Planungen einbezogen. Der Oranienburger, der viele Jahre die Veranstaltungsszene in der Kreisstadt mitgeprägt und unter anderem die Diskothek „Alte Fleischerei“ sowie die „Silver Lounge“-Bar betrieben hat, sieht in der Halle aber ansonsten vor allem eines: den idealen Ort, ein Kulturmekka zu schaffen. Einen Nachteil gegenüber den Aqua-Farm-Plänen des Velteners Gunter Schmidt hat er aber bereits ausgemacht. Laut geltender Gesetze muss er für je zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche einen Parkplatz vorhalten. Und für Flächen im Gewerbepark Süd werden von der Stadt zwischen 40 und 60 Quadratmeter aufgerufen. Was „ein fairer Preis ist, das kann ich nicht anders sagen“, so Arndt. Andererseits bedeutet der Preis auch, dass nach den ersten Berechnungen ein siebenstelliger Betrag allein für die Parkplätze anfallen würde.

4000 Besucher hätten Platz – mindestens

Auf der anderen Seite gebe es kaum Hürden für das, was an Veranstaltungen durchführbar wäre – die jetzigen Beschränkungen durch die Pandemie einmal außen vor gelassen. Konzerte könnten beispielsweise, so Arndts Rechnung, von 2500 Zuschauern auf Sitzplätzen und 1500 weiteren im Parkett-Bereich verfolgt werden. „Und damit könnte man auch relativ bekannte Bands und Künstler hier auftreten lassen“.

Planungen sind fertig

Dazu, um nur einige Beispiele zu nennen, zählt er Sportarten wie Indoorfußball und Motorcross auf, Discoveranstaltungen und Events wie die „Night of the Jumps“. An der Ostseite sieht er ein richtig gutes Restaurant. Und da er bereits Erfahrungen mit dem Brauen von Bier hat – zur 800-Jahr-Feier der Stadt legte er eine Sorte auf, die sich großer Beliebtheit erfreute – wäre auch eine Installation dieser Art gesetzt. Mit einer im Vergleich schon beeindruckenden Größe. 15 Hektoliter je Brauvorgang – der je rund 30 Tage dauert – würde er als Zielgröße anpeilen. „Meine Planung ist soweit abgeschlossen“, so Dirk Arndt, der nur einen Teil seiner Vorhaben zu diesem Zeitpunkt offenlegen will.

