Großes Entsetzen motiviert zum Helfen: Freiwillige beseitigen gigantischen Schuttberg im Wald bei Summt

Summt

Ein gewaltiger Haufen aus Holztrümmern blockierte bis zum Sonnabend etwa eine Strecke von 30 Metern eines Waldweges zwischen Summt und Briese. Es sieht so aus, als lagerte dort ein ganzer Bungalow in Einzelteilen. Türrahmen, Fenster, Verschalungsteile und Möbelreste waren zu finden. Rund 50 Kubikmeter waren dort illegal entsorgt worden. „Ein solches Ausmaß sieht man tatsächlich eher selten“, sagt Carsten Voigt, Revierförster im Mühlenbecker Land. Grundsätzlich sei Müll im Wald aber ein riesigen und auch zunehmendes Problem.

Markus Hußner (links) ist dankbar für die Unterstützung aus der Bevölkerung. Quelle: Robert Roeske

Das sieht auch Markus Hußner so, einer der beiden Geschäftsführer der Firma Ernst Recycling aus Oranienburg. Nachdem er durch die Presse von dem Unrat gigantischen Ausmaßes erfahren hatte, zögerte er nicht und organisierte eine schnelle und unkomplizierte Entsorgung. Aufgrund von bürokratischen Hürden lagert der Müll sonst häufig über viele Monate, was Umwelt und Tieren schadet. Das Unternehmen hatte sich bereiterklärt, den gewaltigen Müllberg auf eigene Kosten abzufahren und zu entsorgen. Über einen Aufruf wurden vorab freiwillige Helfer gesucht. Dass die Bereitschaft groß ist, bekam Markus Hußner schon im Vorfeld durch die zahlreichen Anfragen mit, die ihn in den vergangenen Tagen telefonisch erreichten. Zu den Helfern gehörten einzelne Naturliebhaber, Familien mit Kindern, aber auch der Sportverein Forst Borgsdorf, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sowie mehrere Lokalpolitiker der kommunalen Gremien. Mandy Arndt aus Oranienburg brachte ihre ganze Familie mit, die Kinder Pepe (12) und Juri (13) packten kräftig mit an. Auch ihre Oma Rosi Hochgemuth warf das alte Holz in den Container. Vorher war sie zu Hause fleißig und backte einen Kuchen. An einer kleinen Versorgungsstation bekamen die Unterstützer eine Stärkung – Kuchen, Kaffee und kalte Getränke wurden mitgebracht.

Auch ein alter Autositz befand sich unter den Trümmern. Quelle: Robert Roeske

Doch es gab offenbar auch Kritiker der Aktion, die befürchteten, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig in dem Waldstück aufhalten. Denn schon kurz nach Beginn rückte die Polizei an, um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren. Markus Hußner als Veranstalter achtete jedoch darauf, dass alle Teilnehmer einen Mundschutz tragen. Wer keine Maske dabei hatte, bekam einen medizinischen Mundschutz vom Veranstalter. „Letztlich stellte die Polizei fest, dass es keine Verstöße gab“, erklärte Hußner später.

Kinder stärken sich nach getaner Arbeit. Quelle: Robert Roeske

In den Oberhavels Wäldern sind 2020 insgesamt 670 Kubikmeter illegaler Müll von der Forst entfernt worden, sagt Carsten Voigt, 80 Prozent davon im Südkreis. Frank-Michael Hintze von der Oberförsterei Neuendorf hofft, dass diese Aktion in Summt noch mehr Menschen dazu veranlasst, sich für den Wald mit verantwortlich zu fühlen. Markus Hußner plädiert dafür, dass man bei der Entsorgung nicht auf Freiwilligkeit setzt, sondern noch stärker mit der Politik ins Gespräch geht, um eine Lösung für die Müllproblematik in den Wäldern zu finden.

Von Wiebke Wollek