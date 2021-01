Großzügige Spende: 2400 Euro für die Wildtierrettung

Glienicke

Unter dem Motto „Ein Stern für Tiere“ sammelten Mitglieder der Abteilung Gesundheitssport des SV Glienicke am 15. Dezember 2020 Spenden für die Wildtierrettung in Wensickendorf. Dazu verschenkten sie gegen eine Spende selbstgebastelte Weihnachtssterne vor dem Edeka-Markt Nemitz in der Galerie Sonnengarten in Glienicke und unterstützten zugleich die Pfandbonaktion des Marktes von Sabine Nemitz-Pollmann. Am Freitag wurden die Spenden an die Wildtierrettung übergeben.

Spendengelder werden für Tierarztrechnungen genutzt

Stolze 2 400 Euro konnten an Ruth Schnitzler von der Wildtierrettung aus Wensickendorf überreicht werden, 2000 Euro vom Edeka-Markt und 400 Euro aus der Weihnachtssternaktion des SV Glienicke. „Wir sind einfach nur glücklich und sehr dankbar. Ohne solche Aktionen und solch tolle Menschen wäre unsere ehrenamtliche Arbeit nicht möglich“, zeigte sich Ruth Schnitzler gerührt. Wie anspruchsvoll diese Arbeit ist, zeigte Ruth Schnitzler selbst am Freitagvormittag, als sie etwas gehetzt auf den Parkplatz eilte. „Ich war gerade in Petershagen einem verletzten Fuchs helfen und fahre nun nach Dallgow-Döberitz, dort benötigt ein Schwan unsere Hilfe.“ Das Geld wird die Wildtierrettung, die ihr Revier in Wensickendorf haben, für bisher nicht bezahlte Tierarztrechnungen verwenden.

Edeka-Marktleiterin Sabine Nemitz-Pollmann. Quelle: Robert Roeske

Auf die Spendenidee kam Roswitha Horn, die beim SV Glienicke in der Abteilung Gesundheitssport aktiv ist. „Als Tierfreunde wollten wir die Arbeit der Wildtierrettung unterstützen“, so Horn. Auch für Sabine Nemitz-Pollmann vom Edeka-Markt kann die ehrenamtliche Arbeit der Wildtierretter nicht hochgenug wertgeschätzt werden. „Man kann da nur den Hut vorziehen und wir helfen da gerne.“ Etwas mehr als 1700 Euro spendeten die Glienicker Kunden des Marktes mit ihren eingeworfenen Pfandbons, die Marktleitung rundete die Summe auf 2000 Euro auf.

Nächste Spendenaktion schon im Gange

„Unsere Kunden haben schon immer ein großes Herz bewiesen, von daher war uns schon klar, dass wir eine schöne Summe für die Wildtierrettung zusammen bekommen werden“, zeigt sich Nemitz-Pollmann glücklich. Auch Ruth Schnitzler ist begeistert: „Man muss es einfach so hart sagen, ohne Spenden müssten wir viele Tiere einschläfern lassen, da uns schlichtweg das Geld für die Tierarztrechnungen dann fehlen würde.“ Im Edeka-Markt von Sabine Nemitz-Pollmann bereitet man derweilen bereits die nächste Spendenaktion vor, seit dem 4. Januar können Kunden für die Erhaltung des Waldes in Bergfelde spenden.

Von Knut Hagedorn