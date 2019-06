Zehlendorf

Spätestens im Februar 2020 sollen sich die Fußballer des Post SV Zehlendorf in einem neuen Vereinsgebäude heimisch fühlen. So ist der Plan und die ersten Schritte dahingehend sind vollzogen. Am Montag fand auf dem Sportplatzgelände in Zehlendorf die Grundsteinlegung des 1,16 Millionen Euro teuren neuen Vereinsgebäudes statt. Der Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke und Frank Müller, Vorsitzender des Kreissportbundes Oberhavel, ließen eine Zeitkapsel gefüllt mit Tageszeitungen und Kleingeld einmauern. 800 000 Euro entstammen aus Fördergeldern des Landessportbundes und des Kreissportbundes.

„Für unseren Verein ist dieser Neubau der Startschuss eines Neuanfanges. Seit acht Jahren kämpfen wir als Verein dafür, für ein neues Gebäude“, zeigte sich Post-Vereinschef Udo Neumann erfreut. Allerdings ist für Neumann der Bau des Vereinsgebäudes nur der Beginn weiterer Bauaktivitäten. „Dass soll und darf natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auch unsere Trainingsmöglichleiten müssen verbessert werden.“ Dies merkte auch Alexander Laesicke in seiner Rede an: „Die Planungen sollen mit diesem Bau noch nicht beendet sein. Sollten wir es schaffen durch weitere Fördergelder auch die Außenanlagen zu pushen, würde mich dass sehr freuen“, so Laesicke.

Dass aktuelle Vereinsheim des Post SV Zehlendorf ist deutlich in die Jahre gekommen und gilt seit geraumer Zeit als das renovierungsbedürftigste und marodeste Vereinsgebäude in Oberhavel ( MAZ berichtete). „Großen Anteil daran hat auch unser einstiger Vereinschef Ulf Heinrich, der viele Jahre darauf hin gearbeitet hat und momentan leider krank in einem Krankenhaus liegt“, so Neumann.

Von Knut Hagedorn