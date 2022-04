Grundsteinlegung in Oranienburg: Orafol sendet starkes Zeichen für die Zukunft

Oranienburg

„Als wir 1995 den ersten Grundstein legten für das neue Firmengelände im Gewerbepark Nord, lebten wir in einer Zeit, wo viele Betriebe abgewickelt wurden. Wir dagegen investierten in die Zukunft.“ 27 Jahre später hat sich Orafol zu einem internationalen Globalplayer mit 17 Tochtergesellschaften und über 2500 Mitarbeitern entwickelt und Firmengründer Holger Loclair, der in seiner Rede bei der Grundsteinlegung für Halle 10 am Donnerstag eben an die Anfangsjahre dachte, zeigt erneut Mut und investiert in die Zukunft.

Orafol baut neue Produktionshallen in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

In den kommenden Jahren wird die Orafol-Gruppe rund 160 Millionen Euro in die Erweiterung des Stammsitzes in Oranienburg investieren. Die Investition umfasst im Kern den Neubau von zwei Produktionshallen, die Ausstattung der Hallen mit Anlagentechnologie und die Anbindung an das digitale Produktionsplanungssystem bis 2024. Am Donnerstagnachmittag wurde die offizielle Grundsteinlegung vollzogen, unter den Augen von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und zahlreichen geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft. „Orafol ist ein Familienunternehmen, das seit Jahren erfolgreich auf internationalen Märkten agiert und sich damit als ein Aushängeschild für Produkte ,Made in Brandenburg‘ etabliert hat. Die aktuelle Investition zur Erweiterung der Produktion stärkt das Unternehmen an seinem Stammsitz Oranienburg nachhaltig. Zugleich bekommt auch die wirtschaftliche Entwicklung in Oranienburg und der Region dadurch einen Schub“, erklärt Steinbach und verwies aber auch darauf, das Firmenchef Holger Loclair bei allem Enthusiasmus bitte auch auf seine Gesundheit achten solle, man brauche ihn noch als starke Führungspersönlichkeit, der voran geht.

Neubauten auf 15 000 Quadratmetern Fläche

Auf einer Fläche von 15 000 Quadratmetern Grundfläche entsteht eine neue Produktionshalle. In dem hochmodernen und energieeffizienten Bau wird Orafol ein vollständiges Fertigungssystem für selbstklebende Folien von hoher Qualität unterbringen.

Von Knut Hagedorn