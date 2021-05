Grundwassersenkung: Anwohner der Kahlaer Straße haben Angst um ihr Zuhause

Oranienburg

Sauer, wütend, sorgenvoll – die Gemütslage der Anwohner der Kahlaer Straße in Oranienburg ist nur schwer in Worte zu fassen. Knapp 30 Anwohner haben sich vor einem Baufeld versammelt und blicken fassungslos auf einen Bagger, der stoisch seinen Aufgaben nachgeht. Es werden Fakten geschaffen seitens des Bauträgers – sehr zum Unmut der Anwohnerschaft.

Ronald Starke (l.) und Robert Fengler. Quelle: Knut Hagedorn

„Dass hier auf den Freiflächen weiterer Wohnraum entsteht war uns allen klar. Aber laut des Flächennutzungsplanes aus dem Jahre 2015 sollten vier Wohneinheiten entstehen, nun sind es 32. Diese großen Bauten passen überhaupt nicht in das jetzige Bild der Siedlung“, zeigt sich Anwohner Ronald Starke irritiert. Das entsprechende Schild wurde im Herbst des Vorjahres angebracht. Seit Mittwoch voriger Woche rollten die Bagger an, immer wieder quetschen sich große Kipplaster durch die enge Straße in der Wohnsiedlung. „Schon alleine das ärgert uns. Hier spielen unsere Kinder noch auf der Straße, die nächsten Monate ist das kaum möglich wenn hier richtig gebaut wird, die Gefahr ist dann zu groß“, ergänzt Robert Fengler.

Grundwasserabsenkung bereitet Anwohnern Sorge

Der große Aufreger rührt allerdings aus einem Schreiben der Unteren Wasserbehörde, welches alle Anwohner Ende April erhielten. „In diesem Schreiben wurde uns mitgeteilt, dass der Investor eine Tiefgarage plant und dafür das Grundwasser bis zu 5,50 Meter abgesenkt werden muss. Von einer Tiefgarage war nie die Rede“, so Starke empört. Des Weiteren wird in dem Schreiben, welches der MAZ vorliegt, darauf hingewiesen, dass durch die Absenkung des Grundwassers es zu Standfestigkeitsproblemen bei bereits bestehenden Wohnhäusern kommen kann. Dies wollen die Anwohner nicht einfach so hinnehmen, demnach wurde am 1. Mai 2021 eine Online-Petition gegründet, um dieses Vorhaben zu verhindern. Diese Petition ist zu finden unter: die unter www.openpetition.de/petition/online/gegen-eine-grundwasserabsenkung-und-dem-bauvorhaben-in-der-kahlaer-strasse-11-15. „Alles ist irgendwie komisch. Es wurde kein Bauschild aufgestellt, die Baustelle ist nicht umzäunt. Dennoch rollen die Bagger – hier werden einfach Tatsachen geschaffen“, ärgert sich Fengler.

Landkreis äußert sich zum Bauvorhaben

Für die Anwohner sind viele Fragen offen: „Die Tiefgarage soll Platz für 32 Stellplätze haben. Aber heutzutage haben viele Familien zwei Autos. Wo sollen die denn hier parken, die Straßen sind so schon extrem eng“, zeigt sich auch Ronald Starke verwundert. Die große Sorge ist und bleibt aber die Absenkung des Grundwasserspiegels. „Wir reden hier von unserem Hab und Gut. Natürlich ist die Angst groß“, betont Robert Fengler die Sorge der knapp 30 betroffenen Anwohner der Kahlaer Straße und der näheren Umgebung. Der Landkreis Oberhavel bezog dazu auf MAZ-Anfrage Stellung: „Bezüglich des genannten Bauvorhabens liegt eine gültige Baugenehmigung vor. Die Tiefgarage widerspricht dabei nicht der Festsetzung des Bebauungsplans, in dem die Tiefgaragen bereits enthalten waren. Lediglich für die Größe der Tiefgaragen wurde eine Abweichung vom Bebauungsplan zugelassen. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes liegt die Zuständigkeit bei der Stadt Oranienburg, ebenso wie für mögliche Abweichungen von den Festsetzungen.“

Anwohner gründen Online-Petition

Auch zum Thema Grundwasserabsenkung äußert sich der Landkreis: „Im Zuge der Errichtung von Gebäuden sind unter Umständen Grundwasserabsenkungen notwendig. Das beschriebene Verfahren ist daher ein übliches Verwaltungsverfahren und wird jährlich zahlreich von der Kreisverwaltung durchgeführt. Auch für die Errichtung des genannten, genehmigten Bauvorhabens ist eine Grundwasserabsenkung beantragt worden. Im Zuge der Bearbeitung des Antrags durch die untere Wasserbehörde werden vorab die umliegenden Anlieger informiert. Sie haben daraufhin die Möglichkeit, Stellung zum Antrag zu nehmen und ihre Bedenken und Hinweise vorzubringen. Diese werden in der Entscheidung über den Antrag berücksichtigt. Über die Entscheidung selbst werden die Anlieger entsprechend informiert. Es besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen.“

Von Knut Hagedorn