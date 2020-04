Günter Morsch: „Es gibt noch so vieles zu sagen und aufzuschreiben“

Oranienburg

Nach wie vor tief verwurzelt ist Günter Morsch mit der Gedenkstätte Sachsenhausen. 25 Jahre lang leitete der heute 67-Jährige bis Mai 2018 die Gedenkstätte Sachsenhausen, war seit 1997 bis zu seinem Ruhestand zugleich Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Tief verwurzelt ist er mit der Oranienburger Gedenkstätte. Die Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des einstigen Konzentrationslagers Sachsenhausen hatten in seinem nach wie vor prall gefüllten Terminkalender längst einen festen Platz. „Natürlich ist das für mich ein ganz wichtiges Datum“, sagt er. „Das Gedenken ist mir ein großes Anliegen. Ich war mit mehreren Überlebenden verabredet, mit vielen Freunden aus Frankreich, Norwegen und anderen Ländern.“ Viele Menschen, die er gern wiedergetroffen hätte, zu denen sich über die Jahre der Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte enge Kontakte und Freundschaften gebildet haben, die Günter Morsch bis heute pflegt und schätzt. Die Absage der Gedenkveranstaltung hält er dennoch für alternativlos. „Jetzt müssen wir uns mit dem arrangieren, was im virtuellen Raum passiert“, sagt er.

Nach wie vor als Dozent an der FU Berlin im Einsatz

Intensiv verfolgt er die Publikationen auf den Online-Kanälen der Gedenkstätten. „Ich bin generell viel im Internet unterwegs“, verrät er. „Es ist ein Informationsmedium, das so viel bietet.“ Zudem nutzt er das Netz zur Kommunikation mit seinen Studenten. Denn nach wie vor lehrt Morsch an der Freien Universität Berlin, „ich bin dort schon so etwas wie ein Fossil“, sagt er lachend und schwärmt von seiner Lehrveranstaltung des letzten Semesters zum Thema Nationalsozialismus. „Das hat großen Spaß gemacht. Es haben viele Studenten teilgenommen, die großes Interesse mitbrachten und mit denen ich teilweise bis heute kommuniziere, weil noch nicht all ihre Fragen beantwortet sind“, sagt er. „Es gibt in der Wissenschaft die Tendenz, vieles, was den Nationalsozialismus betrifft, zu vereinfachen. Zu denken, man wisse alles und könne es in relativ einfache Botschaften hineinpressen. Das macht mir Sorge“, sagt Morsch, der entsprechend froh ist, „dass es gerade unter den jungen Leuten ein großes Interesse an Diskussionen und dem Wissen über den Nationalsozialismus und die Gedenk- und Erinnerungskultur gibt.“

Von wegen Ruhestand – der Terminplan ist prall gefüllt

Es ist eher ein Unruhestand, in dem Günter Morsch seit seinem Abschied aus der Gedenkstätte im Mai 2018 verweilt. Neben seiner Dozententätigkeit widmet er sich verstärkt wieder der Forschung, arbeitet fleißig an gleich mehreren Publikationen. „Zur Zeit warte ich jeden Moment auf ein sehr dickes Buch, in dem die Baumaßnahmen aller Gedenkstätten der Stiftung in den vergangenen 25 Jahren erfasst sind“, verrät er. So vieles gebe es noch zu sagen und aufzuschreiben. Daher arbeitet er zugleich bereits an einem weiteren Werk über das Konzentrationslager Sachsenhausen. „Es soll ein Buch für die Besucher der Gedenkstätte und die Menschen insgesamt sein, das spannend und nicht nur wissenschaftlich ist“. Das falle ihm tatsächlich nicht immer leicht, denn „ich bin doch schon sehr im wissenschaftlichen Diskurs verhaftet“, räumt Morsch ein. Dennoch versuche er „da sehr diszipliniert zu sein, zu bestimmten Zeiten am Schreibtisch zu sitzen, um kontinuierlich voranzukommen“. Sich nun selbst zu organisieren, sei eine beträchtliche Umstellung gewesen. „Früher hatte ich täglich einen eng getakteten Zeitplan. Und eine Sekretärin, die mich stets an meine anstehenden Termine erinnert hat“, sagt er lachend. Der 67-Jährige genießt jedoch sein neues Leben und die neu gewonnenen Freiheiten. „Vor allem freue ich mich darüber, nicht zurück nach Berlin gezogen zu sein, sondern weiter in Oranienburg zu leben. Von hier aus habe ich die Möglichkeit, mich oft und schnell in die Natur auszuklinken. Das habe ich inzwischen sehr zu schätzen gelernt, besonders jetzt zu Corona-Zeiten.“

