Das Kämpfen ist Gudrun From, Inhaberin des Oranienburger Bistros „cook rein“ gewohnt. Doch die Folgen der Corona-Krise sind auch für das Lokal in der Schulstraße erheblich. Die 55-Jährige gibt trotzdem nicht auf und bietet den Gästen seit kurzem die erste hauseigene Limo an – mit eigens handverlesenem Giersch und Gundermann.