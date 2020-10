Guten Appetit in Oranienburg – „cook rein“ eröffnet zweites Bistro

Oranienburg

Seit der Eröffnung im Oktober 2018 in der Oranienburger Schulstraße hat sich die Suppenbar „cook rein“als Anziehungspunkt für frische und gesunde Mittagskost sowie als Coffeeshop etabliert. Zunächst vornehmlich auf Suppen spezialisiert, bieten die Betreiber Gudrun Fromm und Hans-Jürgen Schreier inzwischen neben verschiedenen Currygerichten auch Tagesangebote, Smoothies, Desserts und Snacks an, die vor Ort verzehrt oder zum Mitnehmen bestellt werden können.

Neueröffnung schon seit Monaten in Planung

Am Donnerstag vergrößert das Jungunternehmen sich um eine weitere Filiale. Die befindet sich ab sofort in der Oranienburger Tagesaugenklinik in der Breiten Straße 7. Seit vier, fünf Monaten habe man die Neueröffnung geplant, nachdem der vorige Bistrobetreiber dort ausgezogen und die Klinik auf das „cook rein“-Team zugekommen sei, so Gudrun Fromm. „Das hat gut gepasst, weil wir uns sowieso vergrößern wollten“, sagt sie. Vor Ort gibt es das gleiche Angebot wie in der Schulstraße. Vorerst für ein Jahr laufe der Mietvertrag, „dann sehen wir weiter“. Geöffnet ist das „cook rein“ in der Breiten Straße von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr.

Von Nadine Bieneck