Oranienburg

Zivile Polizeibeamte der Fahndung observierten am Donnerstag (27. Februar) gegen 14 Uhr einen 31-jährigen Mann in der Oranienburger Kanalstraße und am Bötzower Platz. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Betruges und Diebstahls vor. Gegen den 31-Jährigen war eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten Freiheitsentzug verhangen worden. Der Mann wurde auf der Straße festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline