Staatsschutz ermittelt: Hakenkreuze in Gedenktafel eingeritzt

Oranienburg

Wie der Polizei am Mittwoch (20. Mai) bekannt wurde, haben bisher unbekannte Täter drei Hakenkreuze in eine Gedenktafel der Gedenkstelle am Klinkerhafen eingeritzt. „Die Symbole hatte eine Größe von 75x65, 30x30 und 25x40 Zentimetern“, wusste Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, auf MAZ-Nachfrage zu berichten. Die Gedenktafel selbst sei etwa 2,50x10 Meter groß. „Da davon auszugehen ist, dass die Tat politisch motiviert war, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen“, so Röhrs weiter. Ermittelt wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Eine Sachschadenshöhe konnte noch nicht mitgeteilt werden.

Von MAZonline