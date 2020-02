Oranienburg

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten gestern Polizeibeamte der Polizeiinsepktion Oberhavel auf der Tagesordnung. In einem Nagelstudio in der Bernauer Straße war es zu einem handfesten Streit gekommen. Vorausgegangen war eine kosmetische Behandlung der Nägel bei einer 15-Jährigen. Die Kosten in Höhe von 50 Euro für die Behandlung wollte die Mutter jedoch nicht bezahlen. Sie legte lediglich 30 Euro auf den Tresen und beleidigte gleichzeitig die Mitarbeiterin verbal. Daraufhin verschloss die Chefin des Nagelstudios die Tür und verhinderte auch durch körperlichen Einsatz das Verlassen des Geschäfts der nicht zahlenden Kundinnen.

Die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizei konnte letztendlich den Sachverhalt klären. Die Mutter hatte vermutlich zuvor telefonisch mit einem Nagelstudio, welches sich genau gegenüber in der Bernauer Straße befindet, Kontakt aufgenommen und einen Preis vereinbart. In der Folge kam es nun im „falschen“ Nagelstudio zu Unstimmigkeiten, die mit mehreren Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidgung endeten.

Von MAZonline