Oranienburg

Die Freisprechung der Lehrlinge im Lehr- und Ökobauhof Niederbarnim e.V. in Oranienburg fand am vergangenen Freitag statt. Kreishandwerksmeister Norbert Fischer überreichte die Zeugnisse und Gesellenbriefe an insgesamt sechs Maurer und zehn Tischler. Tischler Daniel Menrad ist in seinem Handwerk der Jahrgangsbeste und wurde ausgezeichnet. Mit seinem Gesellenstück nimmt Daniel Menrad nunmehr am Wettbewerb „Die Gute Form“ im Potsdamer Sterncenter teil. Er hat seine Lehre in der Böllnitz Tischlerei GmbH in Oranienburg absolviert.

Sechs Hochbaufacharbeiter erhielten ebenfalls ihre Prüfungszeugnisse, darunter als Jahrgangsbester Altaf Sharifi, der seine Ausbildung im Baubetrieb Mommert fortsetzt und im nächsten Sommer das dritte Lehrjahr zum Maurer abschließen möchte.

Von MAZonline