Harlekin-Chef Marcel Kolmetz: „Der Dartsport ist eine Wissenschaft für sich“

Oranienburg

Für die Dart-Fans aus aller Welt ist der Alexandra Palace, auch „Ally Pally“ genannt, das Mekka, wenn es um Hochleistungssport an der Scheibe geht. Bereits 1873 wurde dieser als Freizeit- und Erholungspark „The People’s Palace“ auf einer Anhöhe im Norden von London errichtet. Hier finden nun jährlich die Weltmeisterschaften statt – der Höhepunkt eines Sportlers. Nicht ganz so groß und spektakulär geht es dagegen in Oranienburg in der Berliner Straße unweit des Schlosses zur Sache, wo die Vereinsräumlichkeiten des Dartclub (DC) „Harlekin“ liegen. Doch nicht weniger Charme hat dieser kleine und feine Ort, wo der Verein aus der Kreisstadt auf zwei Räume aufgeteilt zahlreiche Dartscheiben aufgestellt hat – und sich ein eigenes Eldorado für den Sport mit den Pfeilen schaffen konnte. „Wir sind schon sehr stolz darauf sein, was wir hier alles auf die Beine gestellt haben“, sagt Marcel Kolmetz, Vereinsvorsitzender des DC.

Rückblick: Im Jahr 2008 trafen sich Kolmetz und weitere Freunde immer zum Dartspielen in einer Oranienburger Kneipe, schnell entwickelten die neun Beteiligten die Idee, „auch an richtigen Punktspielen und Wettbewerben teilzunehmen“, wie der heute 36-Jährige sagt. Der gemeinsame Vorschlag wurde nur ein Jahr später in die Tat umgesetzt und da man sich seinerzeit immer im „Harlekin“ traf, entstand 2009 der DC „Harlekin“ Oranienburg, der seit über fünf Jahren zusätzlich ein eingetragener Verein ist. „Wir sind in Oranienburg angekommen, haben uns mit dem Dartsport schon einen Namen gemacht“, sagt Kolmetz.

Wenn das Gebäude saniert wird, wird es schwierig

Die Räumlichkeiten in der Berliner Straße gestalteten die Vereinsmitglieder von Jahr zu Jahr mit viel Liebe und Engagement selbst, schafften sich immer mehr und mehr an. Mittlerweile existiert auch eine große Leinwand, wo sich oft die Events aus dem „Ally Pally“ gemeinsam angeschaut werden – eine Fachsimpelei inklusive. Schon im Eingangsbereich fällt zusätzlich das große Vereinsschild, „Der Dartsport ist eine Wissenschaft für sich“angebracht über drei elektronischen Dartscheiben, den Besuchern auf. „Wir sind jetzt seit mittlerweile fünf Jahren in diesen Räumen, hoffen auf noch weitere Jahre“, sagt Kolmetz, der aber auch weiß: „Wenn das Gebäude mal saniert wird, wird es auch sicher für uns schwierig werden. Dann muss man mal schauen.“ Doch soweit es ist noch nicht und entsprechende Zeichen vom Eigentümer, der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg, gab es in Richtung des DC noch nicht.

Somit können sich die Vereinsmitglieder weiter auf ihren Sport konzentrieren. Immerhin finden sich mittlerweile über 60 Personen im Club wieder. „In der ganzen Corona-Zeit haben wir nicht einen einzigen Austritt gehabt und jeder hat weiterhin seinen Beitrag gezahlt, obwohl wir zeitweilig keine Leistungen anbieten können“, sagt Kolmetz, der seit der ersten Stunde dabei ist und 2019 sein Amt abgab. Doch mit der Nachfolgerin gab es Probleme, der gebürtige Oranienburger kehrte zurück auf seine angestammte Position und wurde von den Mitglieder Anfang 2021 wieder als Vereinschef gewählt. Somit steht der Kreisstädter dem Verein bis zum nächsten Jahr noch vor. Denn der Vorsitzender wird immer auf zwei Jahre gewählt.

Corona macht die seriöse Planung schwer

Dies ist die Folge einer Änderung in der Vereinssatzung. „Als Verein gilt es Jahr für Jahr nur um das Überleben und wir hoffen auf keine Überraschungen. Wir haben unsere Ziele etwas zurückgesteckt“, sagt Kolmetz mit Blick auf die nächsten zwölf Monate. Denn aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind seriöse Planungen für Events schwer. „Wir würden gerne wieder das Oberhavel-Masters auf die Beine stellen“, so Kolmetz. „Aber es weiß ja keiner, was noch von der Politik entschieden wird.“ Dennoch konnte der Verein in den vergangenen Monaten zumindest immerhin kleinere Turniere auf die Beine stellen. Ebenso sind die Oranienburger mit sechs Mannschaften im Ligabetrieb dabei. Im März soll zudem noch ein Team im Regionalliga-Spielbetrieb an den Start geschickt werden.

Dabei ist der Vereinschef froh, dass Dart mittlerweile als Sport anerkannt ist und nicht mehr nur als „Kneipensport“, so Kolmetz, verschrieben ist. „Nur mit viel Ehrgeiz, viel Training und zahlreichen Turnieren wird man dann auch ein guter Spieler.“ Dabei ist schon der Gang vor die Dartscheibe von jedem Sportler unterschiedlich. Genauso die Art des Wurfes, die Haltung oder die Position der Finger an den Pfeilen. „Es dauert einfach, bis man seinen eigenen Ablauf und Rhythmus gefunden hat. Deshalb sind viele Wiederholungen, vor allem bei Wettkämpfen, wichtig“, sagt der „Harlekin“-Vorsitzender. „Der Dartsport ist eine Wissenschaft für sich.“ Und das ist egal wo – ob nun im „Ally Pally“ oder vor Ort in Oranienburg in der Berliner Straße.

Von Matthias Schütt