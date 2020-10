Oranienburg

Ein Antrag der AfD-Fraktion zur durchgehenden Öffnung der Birkenallee in Oranienburg Süd für den KfZ-Verkehr in beiden Richtungen zum Zwecke der Entlastung der Anwohner der anliegenden Sandstraßen im Musikerviertel ist mit klarer Mehrheit im Hauptausschuss am Montagabend in der Orangerie abgelehnt worden. „Die Straßen umliegend der Birkenallee sind in einem katastrophalen Zustand und nur noch Sandpisten. Eine Öffnung in beide Richtungen würde vor allem die Seitenstraßen entlasten, da die Verkehrsteilnehmer dann diese Strecken nicht mehr nutzen würden“, begründete AfD-Fraktionschef Tim Zimmermann den Antrag seiner Partei.

Öffnung der Birkenallee nicht der Heilsbringer

Für Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf ist die Öffnung der Birkenallee allerdings kein Heilsbringer, eher im Gegenteil: „Wenn wir die Birkenallee komplett für den Verkehr in beide Richtungen freigeben, wird sich der Verkehr verdoppeln und wir bekommen dann aber ein Lärmschutzproblem.“ Auch Christian Howe ( CDU) sieht eher ein langfristig gedachtes Konzept als sinnvoll an. „Wir müssen eine vernünftige und durchdachte Verkehrswegesituation schaffen, um so auch die Sandpisten abseits der Birkenallee zu verhindern.

Von Knut Hagedorn