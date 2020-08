Haus in Flammen: Wenn es bei der eigenen Schwester brennt

Nassenheide

„Ich stand mit meinem Mann im Garten und wir mussten von dort aus mit ansehen, wie es infolge der Flammen im Wohnzimmer immer heller wurde.“ Inzwischen hat Steffi Fechner die Fassung wiedergefunden. Auch wenn die schlimmen Ereignisse noch nicht lange her sind. In der Nacht zu Sonntag hat es bei Fechners gebrannt. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr ist das Haus momentan nicht bewohnbar.

Technischer Defekt löst Brand aus

Die 34-Jährige aus Nassenheide war in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag mit ihrem Mann Sebastian und mit Freunden unterwegs. Gegen 1 Uhr trennten sich die Wege und Steffi und Sebastian Fechner begaben sich gegen 2 Uhr zur Ruhe. Als die 34-Jährige auf die Toilette wollte und am Wohnzimmer vorbei kam, das direkt an das Schlafzimmer grenzt, nahm sie eine ungewöhnliche Hitze wahr, die immer größer und unerträglicher wurde. Sie drückte die Türklinke zum Wohnzimmer herunter und glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Der Teppich und ein Medienboard, in dem sich der Fernseher befindet, standen in Flammen. Von einem dort befindlichen Kratzbaum war nichts mehr zu sehen. Er war bereits völlig verbrannt. Steffi Fechner knallte die Tür zu, lief zurück zum Schlafzimmer und schrie laut und panisch: Es brennt im Wohnzimmer!“

Das Wohnzimmer mit deutlichen Spuren. Quelle: Privat

Ehemann Sebastian Fechner, der schlaftrunken einen Moment brauchte, bevor er das Ausmaß der Situation begriff, schloss die Haustür auf und ließ die Katze ins Freie. Währenddessen wählte Ehefrau Steffi vom Schlafzimmer aus mit dem Handy den Notruf der Feuerwehr. Ihr Mann Sebastian, der noch einmal im Wohnzimmer gewesen war, sprang etwa zu dieser Zeit aus dem etwa 2,50 Meter bis drei Meter hohen Schlafzimmerfenster, weil zu dieser Zeit bereits etliche Möbelstücke Feuer gefangen hatten. Seine Frau war ihm ins Wohnzimmer nachgeeilt, traute sich aber, es ihrem Ehemann gleich zu tun. Sebastian Fechner hatte unterdessen gedankenschnell eine Leiter aus dem Schuppen geholt, so dass seine Frau mit dieser Hilfe aus dem Schlafzimmerfenster steigen konnte.

Großes Vertrauen in die örtliche Feuerwehr

„Dann habe ich nur noch geschrien“, erinnert sich Steffi Fechner. Später erzählte ihr ihr Mann, dass sie dagestanden und immer wieder gerufen habe: „Das muss ein Alptraum sein.“ Dann sei eine Nachbarin gekommen und habe sie in den Arm genommen. Erst als die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann, sei sie, barfuß und nur mit Hose und T-Shirt bekleidet im Garten stehend, ruhig geworden. Sie habe gewusst, die Kameradinnen und Kameraden helfen und wissen genau, was zu tun ist. Dass sie so unermessliches Vertrauen in die Feuerwehrleute hat, kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist sie seit etwa acht Wochen selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Nassenheide und sollte eigentlich am Sonntag ihre Truppfrauprüfung ablegen.

Bruder und Cousin rücken zum Brand bei der eigenen Schwester aus

Und welche Ironie des Schicksals – die beiden Kameraden, die unter Atemschutzbekleidung zum Löschen in das brennende Haus vorgedrungen sind, waren ihr Bruder Florian Lokat und ihr Cousin Christian Anske. Mit David Schädler war ein weiterer Cousin von ihr im Einsatz und sorgte als Maschinist an der Pumpe für eine reibungslose Wasserversorgung. „Ist schon irgendwie ein komische Gefühl, wenn du siehst, dass Leute, die zur Familie gehören, um dein Hab und Gut kämpfen und dafür ihr Leben riskieren“, saget Steffi Fechner am Montag. Beide seien nach dem Löscheinsatz sofort zu ihr gekommen und hätten sie tröstend in den Arm genommen.

Nachbarn beherbergen Brandopfer

Ursache des Brandes, so habe die Polizei festgestellt, sei ein technischer Defekt des Fernsehers gewesen. Der lag später ebenso verkohlt im Vorgarten, wie eine DVD „Die Weihnachtsmann-AG“. Flammen und Hitze, vor allem aber der viele Rauch und Qualm haben das Haus der Fechners unbewohnbar gemacht. Zum Glück war Sohn Ben in der Unglücksnacht nicht im Haus, sondern schlief bei Oma und Opa. Der Neunjährige hätte ganz allein im oberen Stockwerk geschlafen. Fechners wohnen jetzt vorübergehend bei Nachbarn, die ihnen zwei Pensionszimmer zur Verfügung gestellt haben. „Wir haben von allen Ecken und Enden Hilfsangebote bekommen“, freute sich Steffi Fechner, die für die MAZ in Oranienburg schreibt.

Brand bei Familie Fechner in Nassenheide. Quelle: Privat

Möbel, Bekleidung, Geld – die Palette der angebotenen Hilfsgüter seien riesengroß. Ein paar Dinge wie zum Beispiel Papiere habe die Familie im Beisein der Feuerwehrleute nach dem Brand noch aus dem Haus holen dürfen. Es sei aber schon ein seltsames Gefühl, wenn plötzlich alltäglichste Dinge nicht mehr da sind – Anziehsachen, Handtücher, Gläser, Teller...Das Wichtigste aber sei, dass alle unverletzt geblieben und gesund sind. Wenn man einmal von den Brandblasen ihres Mannes absieht, die er sich an der heißen Wohnzimmerklinke zugezogen habe. Erst in Tagen werde sie wohl das ganze Ausmaß des Unglücks richtig begreifen, sagt die Frau aus Nassenheide und glaubt nun mehr als zuvor daran, wie wichtig es ist, für starke Feuerwehren in den Dörfern und Städten zu sorgen.

Feuerwehrmann Florian Lokat musste bei der eigenen Schwester einen Löscheinsatz durchführen. Quelle: Julian Stähle

„Ich habe gehofft und gebangt, dass meine Schwester und mein Schwager rechtzeitig aus dem Haus gekommen sind“, erzählt Florian Lokat. Er sei schon sehr erschrocken gewesen, als er sah, wohin es zum Löscheinsatz geht. „Zum Glück wusste ich, dass der Junge nicht im Haus war, sondern bei meinen Eltern in Sicherheit.“ Als er seine Schwester und den Schwager beim Eintreffen am Brandort außerhalb des Hauses sah“, sei er schon sehr erleichtert gewesen“, so der Feuerwehrmann. Aber er gibt auch unumwunden zu, dass er seine Schwester noch nie so zerstört am Boden gesehen habe.Bei den Löscharbeiten im Haus sei es natürlich ein Vorteil gewesen, dass er sich im Haus auskannte. Der Brand habe sehr schnell gelöscht werden können. Am längsten dauere es immer zu kontrollieren, ob sich das Feuer womöglich ins obere Stockwerk versteckt oder auch in den Keller gefressen hat. Der Einsatz, so Florian Lokat, sei sehr professionell abgelaufen. Das habe auch an Einsatzleiter Christian Mewes gelegen. Der gelernte Feuerwehrmann, so Florian Lokat, mache eine super Ausbildung mit den Kameraden.

Von Bert Wittke