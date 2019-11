Einen 16 Meter langen, dicken, weißen Strich hatte der Oranienburger Henning Schluß im Sommer dieses Jahres auf einem Fußgänger- und Radweg entlang des Havelkanals in der Kreisstadt in Eigeninitiative aufgebracht. Er hatte damit auf die an dieser Stelle, die von einer Kurve geprägt wird, für Zweiradfahrer gefährliche Stelle hinweisen wollen. Die Stadt präsentierte dem 50-Jährigen dafür nun eine saftige Rechnung.