Heftige Kritik an NPD-Kranz: Rechtsextreme sorgen für Ärger beim Volkstrauertag in Lehnitz

Lehnitz

Es war eine bewegende Gedenkveranstaltung am vergangenen Sonntag auf dem Lehnitzer Friedhof. Anlässlich des Volkstrauertages waren Vertreter aus Kreistag und Landtag, aber auch Stadtverordnete und Mitglieder vieler Parteien versammelt. Die Rede hielt der Grünen-Landtagsabgeordnete Heiner Klemp.

Ein Lehnitzer, der bei der Veranstaltung nicht dabei war, schaute sich anschließend die Spruchbänder der niedergelegten Kränze an. Dabei fiel ihm auch jener Kranz der NPD auf, die ebenfalls zur Gedenkveranstaltung gekommen war. „Den Opfern von Krieg, Diktatur und importierter Gewaltkriminalität“, steht auf dem schwarzen Stoff der Kranzschleife. Mit letzterem spielt die NPD auf Geflüchtete an. „Wenn ich sowas lese, wird mir schlecht“, sagt der Lehnitzer, der sich am MAZ-Sorgentelefon an die Redaktion wandte.

Heiner Klemp sieht das Andenken missbraucht

Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Heiner Klemp zeigt sich auf MAZ-Anfrage empört wegen des Spruchbandes. „Die NPD stellt sich mit dem Spruch auf ihrem Kranz bewusst gegen Völkerverständigung und missbraucht das Andenken an die Opfer für ihre Hetze! Genau diese Art Hetze hat der NS-Gewaltherrschaft den Weg bereitet, die am Ende Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Dem Andenken dieser Menschen ist der Volkstrauertag gewidmet“, erklärt der Grüne aus Oranienburg.

Der Text der NPD sorgt für Ärger. Quelle: privat

Von der Pressestelle der Oranienburger Stadtverwaltung heißt es, der Landtagsabgeordnete Heiner Klemp habe sich in seiner Rede eindringlich für ein geeintes und vor allem friedliches Europa eingesetzt, als Garant für gewaltfreie Stabilität und Versöhnung. Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke habe von den konkreten Aufschriften aller abgelegten Kränze keine Kenntnis gehabt. „Er schließt sich der wesentlichen Botschaft der Rede von Herrn Klemp an, dass die Verhinderung von bewaffneten Konflikten, das friedvolle Miteinander in der europäischen Union eine wesentliche Grundlage der Bewältigung unserer Zukunftsherausforderungen sein wird“, erklärt Sebastian Welzel, Referent des Bürgermeisters, auf MAZ-Anfrage. Von jeglicher Rhetorik, die Hass und das Abwerten von Bevölkerungsgruppen zum Inhalt hat, distanziere sich Alexander Laesicke regelmäßig.

Kritik auch von der CDU-Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt

Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt kritisiert den Spruch der NPD-Oberhavel mit klaren Worten. „Das Thema am Volkstrauertag ist das Gedenken, und es ist völlig inakzeptabel, dass man eine solche Schleife hinlegt. Die NPD hat entweder nicht verstanden, worum es geht, oder sie nutzt das Gedenken für ihre Zwecke“, so die Christdemokratin. Die Partei sei mit ihren Vertretern beim Volkstrauertag aber immer dabei, das könne man ihnen ja nicht verbieten.

Die Oberhaveler NPD kann keine Provokation in dem Band erkennen. Die Formulierung „importierter Gewaltkriminalität“ nehme Bezug auf mehrere negative Entwicklungen im Land. Obwohl der Volkstrauertag eine tiefere gemeinschaftliche Bedeutung hat und gemeinhin nicht für politische Zwecke genutzt wird, sah sich die NPD trotzdem veranlasst, sich politisch zu äußern. „Eine erhebliche Anzahl von Menschen in der BRD könnte noch leben, wären sie nicht von Personen, die im Zuge der Grenzöffnung im September 2015 und danach ungeprüft ins Land strömten, gewaltsam getötet worden“, behauptet NPD-Mann Thomas Salomon. Clankriminalität sei ein weiterer Beleg für importierte Gewalt.

Von Marco Paetzel