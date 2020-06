Oranienburg

Der Oranienburger Landtagsabgeordnete Heiner Klemp spricht sich dafür aus, dass die Stadt Oranienburg ihre Mitte April verhängte Haushaltssperre so schnell wie möglich wieder aufhebt. Hintergrund ist das kommunale Rettungspaket, das die Landesregierung heute im Innenausschuss präsentiert hat, dem Klemp angehört.

Insgesamt sollen bis zu 580 Millionen Euro aus dem Brandenburger Corona-Rettungsschirm zur Unterstützung der Städte, Gemeinden und Landkreise aufgewendet werden. Dazu sagt Klemp, der auch kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag ist: „Ich freue mich, dass wir damit die Auswirkungen der Pandemie für die Städte und Gemeinden soweit abfedern können, dass diese in die Lage versetzt werden, im geplanten Umfang weiter zu investieren. Gerade in Zeiten der Krise ist es der Kenia-Koalition wichtig, dass kommunale Aufträge für die regionale Wirtschaft weiter erteilt werden.“

Oranienburger Projekte wieder umsetzen

Angesichts der erfreulichen Festlegungen auf Landesebene sollte nun schnellstmöglich die Haushaltssperre in Oranienburg aufgehoben werden. Klemp: „Ich verstehe, dass der Kämmerer zunächst in Erwartung von Mindereinnahmen eine Haushaltssperre aussprechen musste. Aber einerseits konnte er keine konkreten Zahlen vorlegen, die die vermeintliche Haushaltsnotlage belegen würden, andererseits wird die Regierungskoalition nun großzügige Kompensation bereitstellen. Deshalb muss der Haushalt schnellstmöglich wieder regulär abgearbeitet werden, damit alle geplanten Projekte in Oranienburg umgesetzt werden können.“

Die Sperre war im April wegen der Coronapandemie verhangen worden. Das führte dazu, dass nur noch Aufträge erteilt und Auszahlungen gemacht werden durften, zu deren Leistungen die Stadt rechtlich verpflichtet oder die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs zwingend erforderlich waren.

Von MAZonline