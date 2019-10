Oranienburg

Die Sorgen und Nöte aller sozialen Randgruppen wollten die Veranstalter des Aktionstags, allen voran Tafel-Chefin Viola Knerndel, auf dem Gelände der Oranienburger Tafel in der Strelauer Straße am Dienstagvormittag im Zuge des Welttags für menschenwürdige Arbeit und dem Deutschen Tafeltag in den Fokus rücken...